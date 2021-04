Irlanda: descubren una tumba intacta que se remontaría a la Edad de Bronce

Un agricultor del condado de Kerry, ubicado en el suroeste de Irlanda, encontró por accidente una tumba intacta que data de la Edad de Bronce (del 2.000 al 500 a.C.), aunque los rasgos del sepulcro podrían corresponder a eras más antiguas.



Según informaron los medios locales, el hallazgo ocurrió luego de que una excavadora volteara un gran bloque de piedra, dejando al descubierto una cámara subterránea.



“Dada su ubicación, orientación y la existencia de una gran losa, lo primero que se piensa es que se trata de una tumba de la Edad de Bronce, pero el diseño de esta tumba en particular no se parece a ninguno de los otros enterramientos de la Edad de Bronce que tenemos aquí”, explicó el arqueólogo Micheál Ó Coileáin.



Dentro de la tumba, los especialistas encontraron una piedra inusual ovalada y de textura lisa, lo que llevó a pensar que se trataba de restos de huesos humanos.



Por su parte, el investigador Breandán Ó Ciobhain destacó que el hallazgo “parece estar completamente intacto y en su estado original”. “Se trata de un hallazgo extremadamente significativo, ya que la estructura original se ha conservado y no se ha interferido en ella, como puede ocurrir en el caso de otras tumbas descubiertas”, añadió el especialista.



Hasta el momento, las autoridades irlandesas no han revelado más detalles sobre este descubrimiento, ya que la investigación arqueológica aún se encuentra en curso. En tanto, tomaron la decisión de ocultar la ubicación exacta del sitio para evitar que sea dañada por visitantes.