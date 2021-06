Caída masiva y global de internet

En la mañana del martes, dejaron de funcionar abruptamente varias páginas en internet de importantes medios de comunicación del mundo (New York Times, Le Monde, BBC, The Guardian, Financial Times, El Mundo) y de instituciones oficiales como la Casa Blanca o el gobierno británico, la plataforma Reddit o el sistema de pago PayPal.

De acuerdo a las primeras investigaciones, el problema se habría iniciado con la caída de Fastly, uno de los mayores servidores del mundo.

Down Detector, la página web especializada en la detección de fallos de este tipo, informó que hubo “una avería de gran envergadura en Fastly”. Fastly, cuyo portal tampoco se podía consultar, hizo saber que había “identificado” el problema y que estaba “trabajando para encontrar una solución”.