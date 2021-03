Cambio de paradigma para el tratamiento de la diabetes tipo 2 en el país

La Federación Internacional de Diabetes estima que a nivel mundial, el 9,3% de los adultos de entre 20 y 79 años padecen esta enfermedad. De acuerdo a la entidad, para el año 2030, la cantidad de personas con diabetes ascenderá a 578,4 millones.

En la Argentina, la prevalencia de personas con glucemia elevada o diabetes en adultos se estima en más de 3,5 millones, según la última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo.



Hoy, un año después de la llegada del coronavirus, el país cuenta con una nueva terapia combinada. Único en el mercado local, el tratamiento permite mejorar el control glucémico en pacientes con Diabetes Tipo 2 (DMT2), minimizar el aumento de peso y el riesgo de hipoglucemias.



iGlarLixi está indicada para personas mayores de 18 años que no pueden llevar adelante un control glucémico adecuado con otros medicamentos tradicionales. La administración es a través de una lapicera, por vía subcutánea, una vez al día durante la hora previa a cualquier comida, con lo cual la adherencia al tratamiento es mucho más simple. En este sentido, la doctora Carla Musso, coordinadora del Servicio de Diabetes de la Fundación Favaloro, explicó: “Las dificultades que encuentran los pacientes con los tratamientos están vinculados a la modificación de ciertos hábitos de vida. Hay estudios en Argentina que han demostrado que el 43% de los pacientes no pudieron hacer ese cambio de hábito”.



Durante un evento de prensa en el que participó diario Hoy, la especialista aseguró que la diabetes “es una enfermedad que necesita, a veces, dos o tres medicaciones, entonces esto hace que al paciente le cueste seguir el tratamiento”.



Cabe destacar que las personas con buena adherencia a los tratamientos presentan mejores cifras de hemoglobina glicosilada, menor riesgo de ingresos hospitalarios, menor mortalidad y menor gasto sanitario total.



En 2019, solo el 60% de los pacientes que estaban indicados con antidiabéticos orales alcanzaba los objetivos propuestos. “La baja adherencia se ve en tratamientos más complejos. Por eso, la idea de esta molécula, que contiene dos drogas (insulina glargina y lixisenatida) en una misma inyección, es realmente muy prometedora. Creo que va a tener una indicación importante por parte de los médicos porque facilita el tratamiento para el paciente”, agregó Musso.



La fórmula, que aún no fue evaluada en pacientes con diabetes tipo 1, fue presentada como un cambio de paradigma. “Nosotros aprendimos los tratamientos antidiabéticos de manera secuencial.

Íbamos colocando un fármaco y esperábamos a ver las virtudes de ese fármaco, agotándolo en su máxima dosis. Recién ahí agregamos un segundo, tercer y cuarto fármaco. Así fue la historia diabetológica en general”, destacó durante el encuentro virtual el doctor Adrián Proietti, director del Curso de Tecnología aplicada al control y Tratamiento de la Diabetes de la Sociedad Argentina de Diabetes.



“Este nuevo paradigma de poder tener una molécula de combinación de dos fármacos, con distintos mecanismos de acción y con una sola inyección diaria, brinda la oportunidad de obtener un mayor proporción de pacientes en objetivos”, concluyó.