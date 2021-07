Comenzaron las vacaciones de invierno en tres provincias

Luego de varias idas y vueltas, las diferentes jurisdicciones confirmaron su calendario de receso. Una gran parte decidió que arrancará las vacaciones el próximo 12 de este mes aprovechando el fin de semana largo del 9 de julio, mientras que otras lo harán entre el día de hoy y el 19.



La decisión fue tomada por cada provincia en base a los diferentes contextos epidemiológicos que atraviesan. Además, se suma que algunas ya disponen de una presencialidad para todos los niveles obligatorios, mientras que otras aún continúan dando educación de forma virtual. Muchas de estas provincias no decidieron adelantar el receso dadas las altas probabilidades que existen de que haya temperaturas más frías durante la semana del 12 en adelante.



Salta, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén y Chubut son las provincias que arrancarán el próximo 12. A su vez, dieron por inauguradas las vacaciones el día de hoy La Rioja, Río Negro y San Juan, mientras que Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, Jujuy, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego harán lo propio dentro de dos lunes, es decir, el 19.



Más allá de las fechas de inicio ya pautadas, existen también diferencias en cuanto al regreso y sobre todo en la forma en que se dará. Río Negro, por ejemplo, recién volverá el día 26 para todos los niveles y modalidades. En San Juan se dispuso que las clases se retomen el 2 de agosto, dado que entre el 19 y el 30 de julio se dará paso a una etapa de fortalecimiento educativo para aquellos chicos que durante la primera mitad del año no lograron apropiarse de todos los contenidos. Otro dato interesante es que los exámenes que iban a ser llevados a cabo en diciembre, se pasaron para marzo del año próximo. Córdoba, por su parte, ya informó que cuando se regrese a las aulas el 26 será con una presencialidad que abarcará a todos los niveles educativos.



Además, en esta jurisdicción se dispuso que se añada una hora más de clases por día, para así poder llegar a la cifra establecida de 1.080. En Chaco prevén que la vuelta a las clases será con una alta presencialidad, dado el nivel de vacunación en los trabajadores de la educación. En el caso de Mendoza, se informó que si bien la vuelta está prevista para el 26, desde ese día y hasta el 30 los docentes van a tener una semana de jornadas institucionales.



Las mejoras en los índices epidemiológicos de estos últimos días, debido a una fuerte campaña de vacunación, lograron que ya haya aproximadamente un 75% de presencialidad a nivel nacional, a pesar de las bajas temperaturas. Muchos edificios educativos no cuentan con la calefacción necesaria y los chicos deben ir con más abrigo del normal para mantener la ventilación cruzada.