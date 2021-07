Hoy, la Tierra se mueve a una velocidad mínima

El planeta Tierra se mueve hoy a una velocidad mínima ya que atraviesa el punto más alejado del Sol en su órbita de este año. Se trata de un hito astronómico que se conoce como “afelio”, y que tiene lugar entre el 2 y el 7 de julio de cada año.



Según prevén los astrónomos que estudian el caso, el momento de mayor separación entre la Tierra y el Sol se producirá a las 22.06, cuando la Tierra y la estrella central del sistema solar se encontrarán a 152.100.533 kilómetros. Esto es, unos cinco millones de kilómetros más que en el perihelio, el momento de mayor cercanía entre estos astros, que este año se produjo el 2 de enero.



Cabe recordar que nuestro planeta gira alrededor del Sol describiendo una órbita elíptica de 930 millones de kilómetros, a una velocidad media de 107.280 kilómetros por hora. Como la órbita terrestre no es totalmente circular, nuestra distancia del Sol no cambia mucho en porcentaje, es un poco más del 3%.



Así, en la actualidad, la Tierra está a unos 5 millones de kilómetros más lejos del Sol de lo que estará dentro de seis meses; lo que contrasta con nuestra distancia promedio del Sol, de aproximadamente 150 millones de kilómetros.



Según la revista especializada EarthSky, la distancia variable de la Tierra al Sol afecta la duración de las estaciones; y eso es porque, en nuestro punto más alejado del Sol, la Tierra viaja más lentamente en su órbita.



Eso hace que el verano sea la temporada más larga en el hemisferio norte, y el invierno la temporada más larga en la mitad sur del mundo. Por el contrario, el invierno es la estación más corta en el hemisferio norte, y el verano es el más corto en el hemisferio sur; en cada caso, por casi cinco días.



En ese sentido, según especificaron los expertos, “debido a variaciones en la excentricidad de la órbita terrestre, las fechas en las que la Tierra alcanza su perihelio o afelio no son fijas”. Y ejemplificaron señalando que en el año 1246, el solsticio de diciembre fue el mismo día en que la Tierra alcanzó su perihelio; y desde entonces, las fechas del perihelio y del afelio se han desplazado un día cada 58 años.



“A corto plazo, las fechas pueden variar hasta dos días de un año a otro. Los estudios de matemáticos y astrónomos estiman que en 6.430, dentro de 4.000 años, el perihelio coincidirá con el equinoccio de marzo”, señalaron.

¿Qué significa “afelio”?



“Afelio” es una palabra de origen griego que significa “lejos del sol”, por lo que fue el nombre perfecto para señalar este evento.

Además, respondiendo a la segunda de las leyes de Kepler, la velocidad de traslación del planeta es mínima en el afelio.



Es una de las atracciones más llamativas en los desiertos de Mojave, del Sahara, de Arabia y de Irán, regiones que reciben de lleno los rayos del Sol en el mediodía durante el afelio.