Covid-19 y el riesgo de sufrir Parkinson

A casi un año del origen de la pandemia de Covid-19, la comunidad científica continúa estudiando sus efectos para determinar los límites de un virus que ya infectó a más de 62 millones de personas.



En esta oportunidad, un trabajo publicado en la revista científica The Lancet analizó la relación entre la Covid-19 y el mal de Parkinson, siendo esta última la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente, detrás del Alzheimer.



El equipo de científicos, del que formó parte el investigador argentino Marcelo Merello, destacó: “Durante la pandemia, ha quedado claro que el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo (Sars-CoV-2) no solo causa enfermedades respiratorias, sino que puede afectar múltiples órganos y tejidos. Es de destacar la afectación del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, y el hecho de que esta afectación es independiente de la gravedad de la enfermedad respiratoria”.



Los investigadores detectaron complicaciones neurológicas agudas y subagudas en infecciones de Covid-19 hasta en el 85% de los pacientes. “Hasta el 65% de las personas con coronavirus presentan hiposmia, que también es un síntoma premotor común en la enfermedad de Parkinson. Este síntoma, sumado al hecho de que se ha informado parkinsonismo después de Covid-19, ha llamado la atención de la comunidad médica sobre el vínculo hipotético entre la infección por Sars-CoV-2 y la enfermedad de Parkinson”, señala el paper científico.

De acuerdo a lo informado, hasta el momento se han reportado tres casos de parkinsonismo posteriores a una infección de coronavirus: dos hombres de 45 y 58 años y una mujer de 35.



En este sentido, es importante destacar que ninguno de los pacientes varones tenía una predisposición genética conocida para la enfermedad de Parkinson, mientras que la mujer no fue sometida a este tipo de pruebas.



Por último, los neurólogos aseguraron que la aparición de parkinsonismo transitorio o permanente después de una infección viral es “bien conocida”. De acuerdo a la publicación, este proceso puede ocurrir a partir de distintos mecanismos: daño estructural y funcional de los ganglios basales, los cuales desempeñan un papel importante en el control de la postura y el movimiento voluntario; la inflamación o lesión cerebral en el contexto de una encefalopatía; el de-senmascaramiento de la enfermedad de Parkinson subyacente pero aún asintomática; o la posibilidad de que la infección pueda desencadenar una serie de procesos que resulten en el desarrollo de la enfermedad de Parkinson a largo plazo en individuos con susceptibilidad genética.