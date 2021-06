Crearon un satélite con madera para enviar al espacio

El escritor e investigador finlandés Jari Makinen, fundador de la empresa Arctic Astronautics, ideó el primer satélite de madera contrachapada de abedul del mundo y esperan poder lanzarlo antes de fin de año al espacio.



El nombre del artefacto es “WISA Woodsat” y, según especificó Makinen, “pretende calibrar la durabilidad del material renovable en órbita”. Se trata de un nanosatélite de 10 centímetros de lado que está construido a partir de cajas estandarizadas, con paneles hechos de madera contrachapada.



“El material base para la madera contrachapada es el abedul, y estamos usando básicamente el mismo que se encuentra en una ferretería o para hacer muebles”, explicó el ingeniero jefe de Woodsat y cofundador de Arctic Astronautics, Samuli Nyman.



A la vez, el experto detalló que las únicas partes externas que no son de madera son los rieles de aluminio de las esquinas que se utilizan para su despliegue en el espacio, además de un palo de metal para fotografías.



El WISA Woodsat será lanzado hasta una altura de 500 o 600 kilómetros, en una órbita sincrónica al Sol y llevará sensores a bordo para monitorear su propio estado. “Siempre me ha gustado hacer modelos de aviones, con muchas piezas de madera.



Habiendo trabajado en el campo de la educación espacial, esto me hizo preguntarme: ¿por qué no volamos ningún material de madera en el espacio?”, dijo el ideólogo.



Para el director de la misión, el objetivo es que “el equipo pueda llamar la atención sobre el uso de materiales más renovables en el espacio y alejar la tecnología espacial de los materiales fósiles, inspirando a las personas interesadas en el sector espacial y en los satélites”.



En ese orden, Makinen manifestó que “al final, Woodsat es simplemente un objeto hermoso en términos de simplicidad y diseño tradicional nórdico, debería ser muy interesante verlo en órbita”.