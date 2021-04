Crecen los reclamos por calles sin arreglar en la periferia de la ciudad

La última semana del mes de abril comenzó con una sumatoria importante de reclamos y pedidos por parte de grupos de vecinos de la ciudad de La Plata por el estado de abandono del pavimento y calles totalmente rotas en distintos puntos de la región.



Entre la noche del viernes y la madrugada del sábado llovió fuertemente, y si bien no se trató de un temporal que se extendió más de seis o siete horas, algunas calles de la ciudad quedaron en muy mal estado y prácticamente intransitables.



Desde el Municipio, una vez solucionado el conflicto con algunas cooperativas que mantuvo en vilo el tránsito durante las primeras semanas de abril, en calle 12 entre 51 y 53, se habrían comprometido a dar una respuesta poniendo como canal de diálogo a los respectivos delegados de Los Hornos y Villa Elvira, por citar dos ejemplos de localidades en donde los vecinos se vienen quejando y mostrando el estado de las calles. Pero hasta el momento no hay una decisión para iniciar un plan de obras para pavimentar los espacios que están siendo el foco del reclamo.



Una de ellas es la calle 140 en el tramo desde 69 hasta 70. Allí los vecinos tomaron cartas en el asunto ante la falta de respuestas oficiales y empezaron a arrojar piedras intentando acomodar la calle para que pueda resultar transitable.



También en Altos de San Lorenzo algunas personas están denunciando directamente “el abandono del espacio público”, aunque la situación afecta principalmente a calle 28 en el tramo desde 84 a 85.



“Hace ya varios años que venimos reclamando la pavimentación o los trabajos para que no se acumule agua. Cada vez que llueve no podemos entrar con el auto y mucho menos caminando porque la calle se encuentra realmente intransitable. Nos vemos obligados a lamentablemente posponer lo que tenemos que hacer en nuestro futuro hogar porque ya sabemos que no vamos a poder entrar o si intentamos entrar nos quedamos encajados con el auto”, expresó una de las personas que está construyendo su casa en calle 24, cerca de 84.



“A la noche, además, funciona solo una lámpara de alumbrado público. Nos consideramos “los olvidados de Altos De San Lorenzo”, comentó otro de los vecinos que vive en la zona, acotando que “quiero que mi hija pueda caminar o andar en su bici sin problemas, no quiero que su diversión se convierta en juntar piedras. Ella tiene solo tres años y está haciendo lo que muchos políticos no hacen”, reveló Agustina.



Además, Fernando Franco, desde la zona del barrio San Carlos, cerca de La Granja, advirtió que “ya hace más de tres años que no se hace ningún mantenimiento de calle ni limpieza de zanjas.

Estas son las condiciones en que estamos actualmente. Yo tengo

dos nenas con discapacidad y cuando las viene a buscar el trasporte las tengo que llevar hasta la esquina de donde vivo, las veredas intransitables están también”, comentó.