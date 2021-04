La melodía de la esperanza para su padre internado

Todas las mañanas, Pamela viaja de Berisso hacia la Plaza Belgrano de Ensenada, donde toca la trompeta para intentar conectarse con su padre, Carlos Mancuello, quien se encuentra internado con covid-19 en la clínica La Trinidad, justo en frente.

En diálogo con este multimedio, la trompetista, cuya melodía suena todos los días a las 6 y a las 18 horas, habló sobre el estado de su padre: “Ayer le hicieron la traqueotomía y estoy esperando el parte del médico que me llama a partir de las 7 de la tarde, por eso venimos con mi familia a esta hora”.

Pamela heredó de su padre la pasión por la música y por ese instrumento. Al no poder ver a su padre, se le ocurrió que ese arte que los une era la única manera de poder estar conectados. “Vine a tocar cuando nos dijeron que mi papá se estaba apagando, que nos quedemos en la clínica porque estaba muy mal. Mi tío me había dicho que me había traído la trompeta y me puse a tocar en la esquina”, agregó.

Toque de Diana

Su elección de tocar la trompeta cada día a las 6 de la mañana tampoco es casualidad. La trompetista realiza el toque de Diana cada día porque Carlos era militar, soldado. “Se hace a las 6 de la mañana para levantar a los soldados. Él nos levantaba así a nosotros cuando salíamos los sábados y los domingos quería que nos sentemos a comer todos juntos, entonces nos volaba la cabeza con la trompeta”, comentó.