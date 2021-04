Se triplicó la demanda de oxígeno en la región para enfrentar la segunda ola

Ante el “tsunami” que representa el avance de la pandemia de coronavirus en La Plata y la región, a la falta de camas de internación se sumó la alta demanda de uno de los insumos más buscados para enfrentar la enfermedad: el oxígeno.



“Se ha triplicado la demanda, la Provincia está trabajando para la producción propia. Habitualmente los hospitales reciben de una empresa que carga la chancha y alimenta la red interna del hospital. Las empresas están colapsadas por la demanda y ahí empieza a flaquear”, detalló a diario Hoy el doctor Manuel de Battista, director asociado de la Región Sanitaria XI.

En ese sentido, la demanda se explica porque “como la Covid-19 es una patología respiratoria y causa neumonías, las complicaciones tienen que ver con que los pulmones no generan oxígeno y el tratamiento lo requiere. No solo para pacientes en UTI, sino los que necesitan una mascarilla porque al inflamarse el tejido del pulmón tiene menor capacidad de intercambio con el aire ambiente, hay que ponerle oxígeno a alta presión”, según especificó.



En el hospital Iriarte de Quilmes hay una planta de oxígeno, que está produciendo para proveer el insumo y la están explotando al máximo. Según detalló el profesional, en el hospital de Gonnet hay una planta de iguales características, que estuvo a punto de ser desmontada por la gestión anterior y podría abrirse en poco tiempo.



“Hay plantas pequeñas que han comprado los hospitales para proveer a los propios hospitales, producen baja cantidad para una demanda habitual. Por ejemplo, Magdalena se quedó sin oxígeno y tuvimos que llevar desde Quilmes porque es una situación inédita, nunca hubo tantos pacientes internados”, detalló de Battista.



En ese orden, marcó que en el polideportivo de Ensenada, donde se habilitaron 48 camas para pacientes moderados, se instaló una concentradora de oxígeno para abastecer a esa cantidad de pacientes.



“Si bien es un insumo caro, no es que el problema sea el precio hoy. Se han incorporado 300 concentradores de oxígeno, que toma aire ambiente, lo filtra y produce oxígeno más concentrado, que servirá para los pacientes que se instalen en los hoteles, por ejemplo”, aseguró. Por otro lado, de Battista afirmó que es muy difícil importar tubos de oxígeno, en caso de ser necesario: “No es un recurso que se agote y no se pueda producir, lo que pasa es que si hay más consumo de lo que se puede producir en algún momento se agota”.