Cuarto día sin agua en 5 y 616

En desesperado pedido de ayuda y solución se hizo lugar ayer entre los vecinos de calle 5, entre 615 y 616, bien al Sur de La Plata, donde los vecinos dejaron de tener agua el último viernes.

“Hace cuatro días que no podemos usar los baños y el agua dejó de salir. Es una situación insostenible, porque llamamos a ABSA, pero no dieron soluciones y necesitamos que vuelva a salir el agua en las canillas”, comentó Rubén, un histórico vecino de la denominada zona del Frisón, dentro del mismo Barrio Aeropuerto.



Esta zona de La Plata está a escasas cinco cuadras del destacamento del Barrio Aeropuerto, y muy cerca de un jardín de infantes y de una escuela, en donde aparentemente no se ha visto afectado el suministro en el inicio del ciclo escolar.



En calle 5, sin embargo, cuanto más al Sur están los vecinos más aumentan los problemas.



En esa misma cuadra, hace ocho meses, explotó un enorme transformador de energía y un trozo de la enorme estructura que está en la esquina de 616 se terminó metiendo en la pieza del primer piso de la casa de un vecino.



Ahora, tanto Rubén como el resto de las personas que viven en la zona del Frisón, están esperando una solución, ya que los últimos días del verano 2021 los encontró sin agua para poder higienizarse en plena pandemia, y mucho menos para poder consumir.



“Algunos vecinos no se animan a mostrarse por temor a represalias. Pero yo estoy dispuesto a reclamar de la forma que sea, porque entre que ahora no hay y antes había baja presión estamos viviendo en una situación insostenible”, explicó el vecino del Sur de la ciudad.

Piden asfaltar la 616

A través de un pedido que en su momento firmó el vecino Julio Guiñazú, referente de la misma zona del Frisón, las personas que viven en esta zona de La Plata esperan la definición por parte del Concejo Deliberante y del área de obras del municipio para poder asfaltar la calle 616 en el tramo de 7 hasta 3.



Si bien las primeras dos cuadras tienen un “mejorado”, la realidad es que a partir de 5 y hasta 3 los vecinos se han encargado de mantenerla, ya que cada vez que llueve se genera mucho barro y los autos que pasan terminan perjudicando el camino.



Además, en la misma esquina de 616 y 3, se generó un impasse en el conflicto que se había generado con los dueños de los terrenos que están en ese lugar y un grupo de vecinos que pretendía realizar una plaza con juegos para chicos, ya que aseguraban que en esa zona se podía formar un basural ante la falta de mantenimiento de las tierras, con pastos largos y basura acumulada que nadie se acercaba a recoger.