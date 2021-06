Cuidado de la piel en tiempo de Covid

Las necesidades de la piel varian con la edad; aunque también dependen, en gran medida, de factores externos como exposición al sol, el estilo de vida y la genética. Pero hay un momento que sí marca la diferencia en la piel de la mujer: la menopausia. Los cambios hormonales que trae consigo esta etapa afectan la piel, que se vuelve mucho mas fina y quebradiza, pierde frescura y luminosidad, aparecen arrugas profundas, manchas oscuras, y la temida flacidez.



Te voy a compartir una guía para cuidar pieles maduras.

Las pieles maduras reflejan el paso del tiempo de forma mucho mas evidente. Las identificamos con arrugas profundas, manchas oscuras, flacidez, sequedad, perdida de luminosidad , deshidratación, poros abiertos, tono amarillento. No hay edad concreta que marque el inicio, porque depende , en gran medida , de otros factores como la genética y el estilo de vida (dieta , protección solar, cuidados , hora de sueño). Pero sí podemos considerar que a partir de la menopausia( momento crucial en la piel de la mujer) podemos hablar de pieles maduras.

PASOS PARA MAQUILLAR PIELES MADURAS

La guía de pasos a continuación está ajustada no solo a poder maquillar pieles maduras, sino que además tendremos que tener en cuenta el tipo de piel (normal , grasa, mixta o seca ) que tenemos.

1 - PREPARACIÓN DE LA PIEL

Es muy importante preparar la piel para poder maquillarnos y que el maquillaje se vea perfecto. Por ello, en el caso de las pieles maduras cobra mayor relevancia lo de “limpiar y exfoliar la cara”; humectar, ya que la piel madura tiende a secarse, sin olvidar un contorno de ojos o sérum que te permita reducir las bolsas, líneas de expresión y arrugas en general.



2 - LA IMPORTANCIA DE LA PREBASE



Antes de maquillarte, dejá que pasen unos diez minutitos tras haberte aplicado una humectante (podés desayunar, vestirte ). Una vez pasado ese tiempito, procedé con un buen Primer o un producto prebase que te permita crear una capa en la que se suavicen las lineas de expresión. No lo olvides porque te ayudará a que tu base luzca mucho mejor y, ademas, a que te aguante mucho mas tiempo.



3-APLICÁ POCA BASE



Vamos por la base, debés elegir una de tu tipo de piel y que sea de cobertura ligera o media . Si elegís una base de cobertura muy alta, lograrás dos cosas: que tu rostro se vea acortado, sin luz y además las arrugas se marquen muchísimo. Por otro lado, huir de las bases de efecto mate que estan de moda ahora.

Para acabar, podés sellar con un polvo translucido, aunque no te pases con la cantidad.



4- UTILIZÁ CORRECTOR EN SU MEDIDA JUSTA



Y aquí viene un punto importante, porque cuando somos mayores no solo tenemos arrugas, sino que algunas mujeres tienen mas ojeras y, como no , bolsas debajo los ojos. Creemos que aplicando una buena capa de corrector se soluciona el problema, pero nos damos cuenta enseguida de que no es así.



Lo que tenemos que hacer es aplicar corrector justo en la zona de la ojera, no irte para abajo o incluso llegar a la sien. Solo cubrí lo que veas oscuro y sin demasiada cantidad (lo mismo podemos aconsejar para las bolsas), y lo aplicás con la ayuda de una esponjita de maquillaje ligeramente humedecida.



TRUCO: aplicá corrector y antes de extenderlo dejá que pasen al menos dos minutos. Lograrás que se asiente mejor y que dure mas tiempo.



Ni se te ocurra aplicar polvos translúcidos para sellar el corrector. De hecho, la zona de las ojeras o bolsas no debería ver para nada los polvos, ya que provocarán que las arrugas se marquen muchísimo mas.



5- MAQUILLAJE DE OJOS Y LABIOS



El maquillaje de ojos y labios en el caso de las pieles maduras no es algo que nos dé tanto miedo, dado que podemos aplicar las sombras y labiales que mas nos gusten. Pero eso sí, procurá aplicar prebase, que ayudará que a que la sombra dure mas tiempo, apostá a la sombra nude o a las que son de tonos ligeros, para que tu mirada no se vea apagada.

Recomendaciones

Durante la menopausia , las arrugas en la piel tienden a acentuarse, puesto que los cambios que se experimentan durante esta disminuyen drásticamente la producción grasa de las glándulas sebáceas de la piel. Durante los primeros cinco años del período premenopáusico y menopáusico se puede perder hasta un 30%. También disminuye la concentración de ácido hialurónico.



Ambos son responsables de la hidratación de la piel, así que su disminución conlleva que esta tienda a la sequedad y pierda elasticidad, luciendo apagada, sin luz. Además, las arrugas se vuelven mas profundas, la piel pierde firmeza y acentúa la flacidez .



¿Cómo cuidar las pieles maduras?



Las pieles maduras también pueden estar bonitas si las cuidamos de forma adecuada.



Limpiar la piel dos veces por día, usar un sérum y una crema antiedad, un producto específico para el contorno de los ojos, y no olvidar nunca el protector solar. La rutina es igual a cualquier edad; pero la diferencia la marcan las cremas, así como tratamientos estéticos, que ayudan a reforzar los cuidados de casa. Es importante adaptar la rutina a las necesidades de la piel, para conseguir que esta siga siendo bonita sin importar la edad.

Respecto a los activos que deben utilizar las pieles maduras, la Directora de ventas independiente de Mary kay, Adriana Manes, cita “antioxidantes, reafirmantes, regeneradores, nutritivos.

Algunos de ellos son: péptidos, el retinol, la coenzima Q10, el ADN , el colágeno, células madres, etc.”.