Denuncian que la promoción de sexto año 2020 del Normal 1 aún no tuvo entrega de diplomas

Padres y estudiantes de sexto año del 2020 de la Escuela Media N°32 "Mary O´Graham", ex Normal 1, están actualmente en puja con los directivos del establecimiento debido a que no han organizado aún la correspondiente entrega de diplomas y medallas.

"Nos parece de terror que no los hayan convocado un solo día a la escuela", expresó a diario Hoy y RED 92 una de las madres.

Según explicó, la promoción 2020 no tuvo un solo día de clases. En marzo, antes de la crisis sanitaria, no había comenzado las clases porque no había bancos. Luego vino la pandemia y, tras más de un año y medio, los estudiantes de sexto año "no pisaron un solo día la escuela desde entonces".

En consecuencia, hasta el momento el establecimiento no realizó la entrega de diplomas y medallas. Apuntan contra el director Rubén Izquierdo, la vicedirectora Déborah Pérez y el director de la Unidad Académica, Luis Alesandrini.

"Durante el 2020, cuando hablamos con los directivos, nos remarcaban que la prioridad la iba a tener sexto año pero cuando se reanudaron las clases no los convocaron ni un solo día a que vayan a la institución", señaló la madre indignada.

Cabe agregar que la mayoría de las demás escuelas sí han realizado la entrega de diplomas y medallas. "Los padres y los estudiantes nos sentimos muy dolidos, nuestro hijos están en la escuela hace 15 años y no pueden hacer un cierre de su etapa escolar", sentenció.