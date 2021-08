Familias preocupadas porque no hay clases en una escuela

Así como ocurre en varios establecimientos de la ciudad de La Plata, las familias y la comunidad educativa de la Escuela Secundaria N°1 “Manuel Belgrano” están más que preocupadas porque sus hijos aún no pudieron empezar con las clases presenciales desde el año pasado. La institución se encuentra en calle 38 entre 8 y 9, donde hay un problema de larga data en el acceso al servicio de agua potable.

“No tienen clases desde que empezó la pandemia, solo tuvieron algunos días y no volvieron más los chicos. La escuela tiene un problema con las bombas de agua, como no hay agua no tienen clases. Dicen que fueron a repararla pero el problema no se resuelve”, manifestó a diario Hoy, Jesús, padre de una de las estudiantes del establecimiento.

Según comentó el vecino, entre los padres y madres comenzaron a conversar desde hace un tiempo, dado que la preocupación crece ya que no hay una respuesta concreta sobre la fecha del comienzo de la obra de reparación de las bombas.

“En la Primaria y el Jardín de Infantes tienen clases, pero en la Secundaria no, y estamos realmente preocupados, por eso queremos que nos escuchen a las familias. Los chicos no saben ni quiénes son los profesores, ni están en contacto con sus compañeros, es difícil”, marcó Jesús.