Desesperado reclamo de vecinos: piden una cuadrilla de ABSA que nunca llega

Una familia de la región se encuentra en una desesperada situación, luego de que desbordara la cloaca de su hogar y se inundara un sector de su hogar con “desechos de los vecinos”. “Hicimos los reclamos en ABSA, varios vecinos se solidarizaron y están llamando también, pero nos toman el reclamo y no viene nadie”, señalaron, agregando que la situación se trata de “un foco infeccioso tremendo”.

La zona en donde se encuentra la vivienda afectada por esta asquerosa situación es la de 2 entre 63 y 64 y según le dijo a diario Hoy uno de los adultos de la familia, se comunicaron con la empresa durante la tarde de ayer y detalló que la cuadrilla irá hoy “si tenemos suerte” sino en la semana.

“Se nos empezó a desbordar la cloaca y contratamos a dos empresas de destapaciones que vinieron y nos informaron que no es un problema de nuestra casa, sino que es de ABSA. Se fijaron en las bocas que están en la esquina de 2 y 63 y está todo tapado”, señalaron.

“Se nos está inundando la casa con desechos de los vecinos, tenemos edificios en frente y al lado que eso empeora la situación porque cada vez que usan el baño se me mete para mi casa”, agregaron.

En lo que respecta a la atención de la empresa, el vecino aseguró: “Hicimos los reclamos en ABSA, varios vecinos se solidarizaron y están llamando también, pero nos toman el reclamo y no viene nadie”, añadiendo que “no nos brindan ninguna solución, hicimos un montón de reclamos y no hay ninguna solución. Lo peor de todo es que sigue aumentando el nivel de los desechos que están ingresando a mi casa, vamos sacando pero tampoco podemos estar tanto en contacto”.

“En ABSA nos atienden bien, nos dicen que somos prioridad pero no se comunica nadie y no hubo ningún resultado. A mí lo que me preocupa es que si se llega a largar a llover otra vez se me va a inundar toda la casa, ahora en estos momentos tengo inundando todo un nivel”, siguió.

Según dijo la madre de la familia, en la jornada del jueves comenzaron a divisar que brotaba agua hacia adentro de la propiedad.

Asimismo, la vecina se quejó: “No nos podemos bañar, ni lavar ropa ni vajilla y mucho menos ir al baño porque el inodoro está a punto de rebasar”.

“Ya a esta altura lo único que pido es que no siga subiendo el nivel del agua y que vengan (por la cuadrilla) mañana a primera hora”, reclamó la mujer en diálogo con este diario.

Es válido destacar que al cierre de esta edición, los vecinos hicieron su último reclamo durante la tarde de la jornada pasada, y desde la empresa le brindaron otro número de reclamo.