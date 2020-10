Desesperados y con síntomas de Covid, aseguran que el SAME no entra a los barrios de La Plata

Desde hace un mes, con presencia en las calles y en los barrios, diario Hoy viene advirtiendo diferentes situaciones problemáticas y conflictivas que afectan a los vecinos y vecinas de toda la ciudad.

La desaparición del camión que solía pasar por las calles para intentar desinfectar los barrios en el medio de la pandemia ya es un secreto a voces en las afueras de La Plata y cada vez son menos los operativos de desinfección en los edificios cuando se confirma un contagio en alguna propiedad de varias unidades funcionales.

Ahora bien, nadie podría imaginarse que hasta incluso el servicio de emergencias del SAME, tantas veces promocionado como bandera en tiempos de elecciones, podría dejar sin atención a los vecinos, con la excusa de que tal o cual lugar está lejos o resulta “difícil” llegar.

Esto fue lo que pudo comprobar en las últimas horas diario Hoy, cuando un grupo de vecinos del conocido barrio “El Futuro” de Romero denunciaron el abandono por parte del Estado de una abuela de 80 años que hace tres días comenzó a sufrir dificultades para respirar y no logra que el SAME vaya a constatar si se trata de un caso más de coronavirus.

El hecho se registró en 529 entre 162 y 163, en la misma cuadra también funciona un comedor comunitario y hay mucha circulación de personas a diario.

En la misma zona de La Plata los vecinos hace más de un año vienen reclamando por la implementación de un puente peatonal en 528 y 163, y donde hace menos de un mes se produjo la desaparición temporal de una chica de quince años.

“No somos chofer de nadie”, le contestaron

En contacto con diario Hoy y Red 92, la vecina de Romero, quien recibió prestado el teléfono de otro vecino, fiel oyente de la radio, para poder comunicarse y denunciar lo que está ocurriendo, relató que cuando insistió en el pedido para que la ambulancia del SAME viniese a atender a su mamá recibió una categórica respuesta.

“Cuando llamé otra vez para pedir esto me contestó no somos chofer de nadie”, relató indignada Isidora.

“Estoy desesperada, porque hace tres días que estoy llamando al 107 y a todas las líneas que dicen que te vienen a ayudar y nadie entra en el barrio. Se pueda pasar tranquilamente por la 529, pero no vienen. Tengo a mi mamá con problemas respiratorios y necesito que la vengan a atender porque no tengo forma de moverla”, comentó.

El reclamo también se realizó al número 147 de atención al vecino, sin lograr mejorar la suerte para la asistencia de la abuela.

Ante el abandono del Estado en esta zona de la ciudad, como ya ocurrió en otras oportunidades, afloró el espíritu solidario de los vecinos. Uno de ellos, al escuchar la noticia por la radio de la ciudad de La Plata, procuró ponerse en contacto para ofrecerse a trasladar a la abuela a un hospital para que puedan atenderla.

La demora de la ambulancia, aún cuando no está confirmado que la vecina de Romero se haya infectado de coronavirus, conlleva una posibilidad concreta de que se prolongue por más tiempo el contacto estrecho con los familiares directos, lo que, en el caso de que esta señora estuviese infectada con Covid-19, generaría la propagación del virus pandémico en la zona.