Diario Hoy bailó al ritmo de la música country

Más de 80.000 personas se reunieron el pasado fin de semana en el Parque Municipal de San Pedro para volver a vivir tres días de encuentro, amor, familia y amigos en torno a un solo objetivo: disfrutar de la música country, el rockabilly y el rock and roll. En un evento único por su convocatoria y participación de bandas, del viernes 22 al domingo 24 de septiembre, personas de todas las edades y nacionalidades disfrutaron de manera completamente gratuita de la 18a edición del San Pedro Country Music Festival, con más de 60 shows en vivo con músicos de Brasil, Uruguay y distintos puntos del país, y diario Hoy estuvo ahí.

Desde el 2003, organizado y producido por el sitio web www.country2.com, que informa y contacta a los seguidores de este género, el San Pedro Country Music Festival comenzó tímidamente con 21 grupos de Argentina, Chile y Brasil que estrecharon vínculos que desde entonces no se han roto. El primer escenario fue el magnífico Anfiteatro del Parque Vía Crucis y allí continuó la historia de este festival hasta 2005, cuando la cantidad de artistas y la increíble presencia de público obligaron a buscar más espacio. Desde la 4a edición en 2006 en adelante, el Paseo Público Municipal de San Pedro, a orillas del río y con un escenario más amplio, alberga este acontecimiento que forma parte del calendario de actividades con los que San Pedro convoca periódicamente a residentes y turistas.

Así es como se hizo hábito para los sampedrinos que, cerca del último fin de semana de septiembre, cada año, los grupos de motos se vayan acercando a la ciudad, en su mayoría Harley Davinson en su versión chopera, aunque no faltan los que viajan en los más elaborados motorhomes. Entonces, jóvenes, niños y adultos de todas las nacionalidades, culturas y tendencias se hermanan y comparten momentos que recuerdana los años 70, cuando sobre un amplio predio al aire libre se desplegaba un escenario y las reminiscencias a las ediciones de Woodstock se hacen inevitables.

Declarado de Interés Municipal por el gobierno de San Pedro, auspiciado por la Embajada de Estados Unidos en Argentina y producido por el sitio web y la radio Country2.com, la agencia Ultra Comunicación y Club Independencia de San Pedro, el festival oficia como punto de encuentro de apasionados por este estilo musical y de las tradicionales escuelas de linedancers que, junto al escenario, esgrimen y enseñan a los novatos sus pasos golpeando sobre la tierra seca y el polvo las botas texanas y llevando el clásico gorro de cowboy sobre la frente.

Un verdadero espectáculo se vio el último día del festival, el domingo 25, cuando desde las 10:30 se llevó adelante el encuentro All Together, donde más de una veintena de escuelas de baile y más de mil linedancers de distintos puntos de Argentina compartieron una coreografía sobre la avenida Costanera.

Escuelas de baile y avance del género

Diario Hoy habló con una de las primeras participantes de este evento, Ángeles Fernández Madero, integrante de la banda Max Country Music formada hace 30 años, una de las pioneras de este estilo musical en la Argentina. “Gustavo Laurino se reunió con nosotros, allá por el 2003 para organizar el primer festival de Country acá en San Pedro y hemos estado en todas las ediciones aquí, presentes”, contó la también linedancer con orgullo a este multimedio.

“Al principio, los primeros festivales eran solo para aficionados, los que bailaban eran 10 personas, ahora hay 14 escuelas de baile. Hoy es masivo, hubo un avance del género y San Pedro revive con este evento”, agregó Ariel, un fan del country que nos escuchaba conversando.

Ángeles Madero, además, desde hace 15 años es la directora de una escuela de linedancers que tiene sedes en Tigre, San Isidro, Vicente López, Martínez, Belgrano, Saavedra, Recoleta, Caballito, Avellaneda y próximamente Devoto. Al respecto, contó que para anotarse hay que ingresar a “linedanceclub.com” en todas las redes sociales, Facebook, Instagram o en el sitio. Tenemos clases presenciales al aire libre o virtuales, se aprende muy fácil y no hay edad para aprender, tenemos alumnos de hasta 80 años”, y luego hizo especial énfasis en que “después de la primera clase ya salís bailando, y luego depende de cada uno seguir avanzando. Cada uno conoce sus límites y sus fortalezas, bailan nietos y abuelos”.

All Together

El domingo 24, todas las escuelas de Line-Dance de la Argentina se unieron para preparar una coreografía especial que abrió la última jornada del festival desde las 10.30 de la mañana en la Avenida Costanera, frente al Paseo Público.

En esta danza masiva donde “todos bailan” participaron las siguientes escuelas : Aconcagua Country Line Dance (Mendoza) - Country Club Line Dance - Cowboys Country Show- Honky Tonk Stomp- Line Dance Club Argentina- MYS Argentina Country Dance- Old Boots Line Dance (Córdoba)- Rosario Country Rebels (Santa Fe)- Street Line Dance- The Cowboys Stomp (San Pedro)- Wild Country Argentina- Wild Horse (La Plata).

Las mejores bandas

Luego de consultar a los fanáticos y seguidores, las bandas destacadas y más esperadas fueron Gabriel Gratzer, de quien dijeron: “El tipo es una barbaridad, más que country es country blues y hace todo a la antigua”, luego destacaron “las clásicas como MAX & Line Dance Club, Tennesee Country, que es la quilmeña, que hace un country en castellano tipo mexicano”, y muchos alabaron a “Johnny & June, que la rompe y hace tributo a Johnny Cash”. “Otro que es excelente es Yulie Ruth con la esposa, que es el que escribió Juntos a la par. El original es tipo country más rápido”, agregaron.

Las bandas que se escucharon

Viernes 22: Rockabilly Trío - Leyendas - Old Richard - Mariano Villano - Clan Farsante - No Way - King Bee - Alex Viera & Glenn Taylor (Uruguay - USA) - Rebeca Caldera - Frank Jacket y Los de Rio Seco (Chile) - Johnny & June (Tributo a Cash) - La Taba Country (Mendoza) - Lajtavary Family Band - Estación 39 - San Folk -Petunia and the Vipers (Canadá) - The Hillbilly's Band (Bariloche) - The Reason - Maverick Country Band (Ushuaia) - Naty Bravo - Fer Couto's Wandering Souls - Far West.

Sábado 23: Deep South - Proyecto Country - La Blue's Ayres Band - The Three Of Quarentine - La Rockabilera del Sur - The Mahogannys - Bronco (Totoras, Sta. Fe) - Cherry Collins Orbisongs (San Nicolás) - Renegades Country Band (Chile) - Gabriel Gratzer - Charlie Callthrop - Pasto Loco - Ochenta Noventa - Angry Zeta - Tanna Ramponi ft. Annie Jane Merkley (USA) & Blanca Hiriart (Chile) - No Bull - Tennessee Country - Melody & Co. - Mack Stevens & The Sons of Sam (USA) - The Reyband - Billy La Rocka - Yulie Ruth y Las Ruedas del Sur.

Domingo 24: - Hot Picking Brothers - Carlos Arcuri & The Dusty Devils - The Greens - Queen Bee - Janise - Valum - Green Tongues - Ciervo Tapera - Los Búfalos Sedientos (Córdoba) - Pelvis - Kurt’s Friends - D'Vintash - Fernando Goin - Argentina Gospel Singers - Johny Tedesco - Orlando Curti & The Groove Seekers - Adrian Tigen - Max & Line Dance Show - Countruck (Brasil).