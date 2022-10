Dos pizzeros platenses entre los mejores de Sudamérica

Días atrás se llevó adelante en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Campionato Scuola Pizzaioli, un ­certamen sudamericano que se desa­rrolló en el predio de La Rural y que contó con la participa­ción de pizzeros argentinos y de ­distintos países del continente. En la competición, dos vecinos platenses fueron premiados en sus categorías.

En este contexto, alrededor de 65 cocineros de distintos puntos de Sudamérica participaron del torneo. Además de los argentinos, hubo gente de Chile, Uruguay, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, Colombia e inclusive de Cuba.

A lo largo del certamen, que tuvo una extensión de tres jornadas, los cocineros demostraron sus cualidades en diversas categorías: pizza margherita STG, pizza margherita contemporánea, pizza gourmet, pizza in teglia, pizza sin gluten, pizza frita, pizza más larga, freestyle y pizza más rápida.

Los dos vecinos platenses que consiguieron ser galardonados fueron Antonio Borges Pérez y Nicolás Ruiz.

Por su lado, Borges Pérez, dueño de la pizzería Taglio, situada en 41 entre 15 y 16, compitió únicamente en la categoría in teglia, “que sería pizza al molde o pizza en bandeja”, según explicó en diálogo con diario Hoy.

En esta línea, el pizzero le contó a este multimedio que se inscribió en la competencia “debido a que yo hago una pizza que no es tan común. Está más popularizada la pizza redonda, y en este caso la que yo realizo es la pizza in teglia romana, específicamente de Roma. Me encanta ese estilo de pizza, el trabajo que conlleva es muy panadero y muy técnico”.

“Yo quería una validación de mi trabajo, que llevaba más o menos dos años y medio, casi tres, estudiando, preguntándoles a pizzeros internacionales consejos, inclusive acá en Argentina hice muchas amistades con pizzeros conocidos y me di la oportunidad de competir. Recibir la validación de que la pizza estaba hecha con la técnica correcta, que los sabores jugaron muy bien con la masa, me llenó el alma, y traer la copa a La Plata me llena de orgullo”, continuó en su relato Antonio Borges Pérez, quien es venezolano pero se considera “platense por adopción”.

Asimismo, consultado por este multimedio acerca de las características de la pizza que él realiza, el especialista explicó que se trata de “una pizza un poco alta”. “Es una pizza romana contemporánea, es un poco alta de tamaño en comparación con las comunes, tiene muchos alvéolos internamente en la masa, o sea que es muy aireada la masa por el procedimiento técnico que lleva, y es una pizza con mucha agua: a un kilo de harina se le pone aproximadamente 80 o 90 gramos de agua”, detalló.

“Es un límite bastante alto de humedad. ¿Por qué? Porque esa pizza se exhibe en vidrieras y amerita que su preparación tenga durabilidad a la exposición”, añadió Pérez en ese sentido, quien además afirmó que “es una pizza de paso, entonces viene el cliente y pide un corte de cierta pizza, se coloca en bandeja en el horno y le da otra precocción sin que la pizza pierda su calidad”.

En tanto, Nicolás Ruiz, quien compitió en representación de la pizzería La Casita Pizzería y Restó, ubicada en 7 y 656 de Parque Sicardi, se consagró ganador en la categoría pizza ­margherita STG, una de las tres especialidades en las que participó.

Con respecto al certamen, contó con la presencia de jueces internacionales, según le dijo Borges Pérez a diario Hoy. Hubo de “Perú, Italia, e inclusive estaba un pizzero galardonado italiano que reside en Francia, que se llama Peppe Cutraro, que fue premiado como el mejor pizzero del mundo y su pizzería quedó primera en Europa”.

Asimismo, el argentino y bahiense Franco Monachesi se consagró campeón del certamen, consiguiendo el premio mayor, es decir, un viaje a Italia a fin de participar en el Campionato Nazionale Pizza DOC.