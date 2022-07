El acceso a la comunicación y la información como derecho

Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) es un ente que busca llevar los servicios de internet, telefonía fija y móvil, radio, postales y televisión. Aunque para muchos no parezca, internet es mucho más que el lugar donde acceder al entretenimiento, las redes sociales o las noticias. La conectividad se ha filtrado tan cautelosamente en nuestra vida cotidiana que ya la sentimos parte de nosotros. Incluso hay quienes no podrían mantener su rutina sin estar conectados al 4g o al WiFi. Otros no conocen la vida antes de internet.

Sin darnos cuenta hemos reemplazado, no totalmente pero sí a manera de facilitar el acceso a ellos, muchísimos medios de comunicación con internet. La radio puede escucharse por la web, el diario leerse, la televisión y el cine son transmitidos por la red y el teléfono de línea ya prácticamente no existe, whatsapp y las redes sociales lo han suplantado. Mejor no ahondar en las cartas escritas a mano.

Esta “nueva”, nueva por que la normalización de esta concentración de información y comunicación ha ocurrido hace poco, es vital para llevar una vida moderna e igualar a la población. En el marco de la inclusión digital y la democratización en el acceso a los servicios el Directorio del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) realizó su 79° reunión.

Allí avanzaron con la implementación de proyectos orientados a expandir la conectividad en la Argentina, con la aprobación de Aportes No Reembolsables (ANR), para garantizar la igualdad de acceso a los servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) entre todos los ciudadanos y ciudadanas.

En primera instancia, avanzaron en la aprobación de 2 proyectos que permitirán brindar cobertura de redes a todo el predio del parque Tecnópolis, con una inversión total de 173.836.150,08 pesos del Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU).

Esta decisión se enmarca dentro del “Programa de Acceso a Conectividad para Instituciones Públicas”, cuyo objetivo es garantizar el acceso a internet y otros medios de comunicación en las áreas institucionales. El proyecto permitirá que todas las personas que visiten el parque cuenten con Internet de banda ancha de alta calidad producto de la inversión garantizada por ENACOM.

Como parte de las decisiones tomadas durante esta reunión, se aprobó el financiamiento de 10 proyectos a través del FFSU. La iniciativa tiene como objetivo la implementación de proyectos que mejoren y/o posibiliten la prestación de servicio fijo de acceso a Internet de banda ancha y/o, fundamentalmente, el reemplazo de los actuales tendidos con la incorporación de fibra óptica. Estos proyectos buscan generar una Argentina más conectada y afectarán a más de 200 mil argentinos y argentinas de todo el país.

El Directorio de ENACOM avanzó en la creación del nuevo “Programa para el Desarrollo de Infraestructura de Internet en Pequeñas Localidades Rurales y Comunidades Indígenas”, mediante el cual se hará entrega de gabinetes integrales TIC, que constan de un módulo acondicionado como un estudio dotado del equipamiento necesario que contribuya a la inserción, integración y desarrollo social de dichas comunidades.

Estos módulos constan de PC de escritorio completas, incluyendo su sistema operativo y de ofimática, sistema de captura y reproducción de audio profesional para ser conectado a las PC y sistema de proyección de audio y video HD, entre otros.

Para este programa se destinará la suma de 1.000 millones de pesos con el objetivo de promover el derecho humano a las comunicaciones y a las telecomunicaciones a través del acceso a las TIC como un factor preponderante en la independencia tecnológica en zonas rurales de baja densidad en general y comunidades campesino-indígenas que se encuentran sin servicio, para lograr la reducción de la brecha digital. En esta oportunidad las localidades de General Urquiza, Misiones, y Colomé, Salta, se verán beneficiadas.

En cuanto a la diversidad en los medios de comunicación, el ENACOM lanzará la “Línea Contenidos Infancias/Niñeces y Adolescencias 2022 - Línea INA/2022”, en el marco del desarrollo de políticas públicas en materia de comunicación e infancias con perspectiva de derechos humanos. Su objetivo es fomentar la producción de contenidos audiovisuales y radiofónicos que contribuyan a la promoción de la diversidad, los derechos de niños, niñas y adolescentes, la pluralidad de voces, la construcción de ciudadanía, los derechos humanos y la inclusión social.

Esta convocatoria surge a partir de la carencia de producciones destinadas a estas audiencias, de la que vienen dando testimonio consejeras y consejeros de distintas organizaciones y, en particular, quienes representan a las provincias dentro del Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia (CONACAI).

Estos proyectos abordarán los temas de Identidad, Educación, Memoria y ESI. Serán presentados en formatos como: Spot radiofónico y/o audiovisual; microprograma radiofónico y/o audiovisual.

Se continuó regulando la FM, se normalizaron licencias y se llamó a concurso para adquirirlas en las provincias de Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan y Santiago del Estero. Mientras que se abrió la convocatoria a concurso público para la adjudicación de licencias de radio AM en las provincias de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Neuquén y Río Negro.

Se realizaron 44 otorgamientos y 14 inscripciones, más una aclaración, que habilitan a la prestación de todo servicio TIC para nuevos prestadores de servicios de radiodifusión por suscripción mediante vínculo físico y/o 30/6/2022 30 de junio de 2022 radioeléctrico, Internet, telefonía móvil y fija, y comunicación audiovisual por suscripción por vínculo satelital (DTH).

El Estado argentino, a través de ENACOM, fortalece la inclusión digital y la democratización en el acceso a los servicios y herramientas TIC, materia clave para el desarrollo social y profesional de todas y todos los ciudadanos, integrando las diversas regiones y aumentando la potencialidad productiva del país.