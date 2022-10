El mantenimiento del boulevard se fue “al pasto” en la gestión de Garro

Transcurrido el primer mes de la primavera, y cuando los días comienzan a ser cada vez más cálidos, la preocupación por la falta de mantenimiento del césped corto en algunos tramos de la rambla de la 131, la 72 o los boulevares que rodean el casco urbano de La Plata se mantiene vigente en varias personas que viven cerca del barrio Cementerio, Los Hornos o San Carlos.

Tal es caso de Julio, un ingeniero de 131 entre 69 y 70, quien el verano pasado había denunciado en reiteradas ocasiones la pérdida de agua y la falta de mantenimiento en la misma zona de la ciudad.

Si bien durante el invierno, entre la helada y las veces que fue una cuadrilla a mantener corto el césped, el problema no se acentuó, ante la llegada de los días de sol y buen clima, la altura del pasto tomó dimensiones perjudiciales para los vecinos o automovilistas: no solo perjudica la visibilidad cuando se toma el boulevard llegando desde la 131 para seguir hacia la 72, sino que además fomenta la aparición de mosquitos.

El boulevard 81, entre 69 y 70, están además muy cerca del hospital San Juan de Dios, en donde se trataron muchas personas afectadas por el dengue en años anteriores.

“Acá es evidente la falta de mantenimiento. No pasan a cortar el pasto y tampoco se tiene en cuenta el funcionamiento de los semáforos desde la avenida 66 en adelante hacia la zona de la 72”, detalló Julio, quien desde hace muchos años vive en su casa frente al boulevard del lado de Los Hornos.

Desde la comuna platense, una de las responsables del área de obras como María Botta, anunció que se harán operativos para frenar la supuesta venta de lotes o terrenos en la periferia de La Plata que no estarían registrados por el fisco. Sin embargo, no se anunciaron tareas de infraestructura para el casco urbano o sus límites, como ocurrió con la cuneta de 24 y 58 o las viejas vías del tranvía que ya no tienen utilidad sobre el mencionado boulevard 81 o en 72 y 23, que provocaron una gran cantidad de accidentes con motos y bicicletas como protagonistas.