El otoño se despide con cine, buen clima y festejos virtuales

En la jornada de ayer, y luego de permitirse su apertura con aforo, algunas personas de La Plata decidieron contrarrestar las bajas temperaturas del último sábado de otoño, concurriendo a las salas de cine de la ciudad. En tal sentido, Marcelo Harari le explicó a este diario cómo empezó el regreso “cuidado” a las salas.



En La Plata solo se permitirá el ingreso del 30% de la capacidad total de cada una de las salas, pasando a ser un número promedio de 50 personas presentes en las salas más chicas para ver una película, hasta 150 personas presentes en las más grandes, las que tienen capacidad para albergar hasta 550 individuos, como ocurría antes de la pandemia.



Además, se permitirá que una familia pueda ocupar hasta asientos continuos en una misma fila, por entenderse que se respeta el vínculo familiar.



“Si viene un matrimonio con cuatro hijos podrían sentarse todos juntos. Más de seis lugares continuos no se permite”, explicó Marcelo Harari, uno de los responsables de organizar el ingreso a las salas de la ciudad.



Por otro lado, se anuncia buen clima para este domingo, en el cual coinciden dos hechos que no pasarán desapercibidos: el festejo por el día del padre y el día de la bandera nacional argentina, en conmemoración a los 201 años del fallecimiento de Manuel Belgrano, creador del símbolo patrio.



En tal sentido, a diferencia de otros años, no habrá actos ni protocolos en la plaza Belgrano de 13 entre 38 y 39, en donde está el tradicional monumento a la bandera en nuestra ciudad.

Dentro del contexto de la pandemia, se anunció el despliegue de una serie de videos alusivos a la fecha.