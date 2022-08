“El uso del auto imposibilita al sistema de transporte público dar una mejor prestación”

La problemática del tránsito en la ciudad no es algo nuevo y desde diferentes espacios intentan poder llegar a una estrategia que pueda aliviar el ordenamiento urbano en la región. Con el objetivo de abordar algunas propuestas, hace pocos días se llevó a cabo un seminario convocado por el Observatorio de Movilidad del Gran La Plata, que pertenece al Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Construido (Iipac, Conicet-UNLP).

En este caso en particular, el debate se dio en torno al transporte público, sus principales dificultades históricas y nuevas, los efectos de la pandemia, los tipos de usuarios y la situación que viven los usuarios en los barrios.

En diálogo con diario Hoy, la arquitecta Laura Aón, magíster en Diseño, Planificación y Gestión, sostuvo: “Lo que nosotros vemos es que el transporte público cada vez lo usa más la gente que no tiene alternativa. La ciudad se está expandiendo demasiado, entonces hay una tendencia a usar el auto porque a la gente que vive muy lejos el transporte público no le llega bien. Entonces hay una enorme carga de automóviles en el área central, y esa situación hace que el transporte público lo use solamente la gente que no tiene alternativa o predominantemente la gente que no tiene opción”.

En ese sentido, la experta consideró que para resolver la congestión cotidiana es necesario un sistema de transporte que lo pueda utilizar la mayoría de los vecinos y vecinas, y que el mismo brinde la posibilidad a la gente de evitar el uso de sus vehículos y le permita acceder rápidamente al centro de la ciudad.

“El transporte está funcionando muy mal en los sectores donde más se necesita. El uso del auto genera un caos cotidiano que imposibilita al sistema de transporte público tener mejor velocidad y dar una mejor prestación, con lo cual es como un círculo vicioso. Menos transporte público, más autos”, remarcó.

Soluciones

En cuanto a los principales planes para resolver el exceso de vehículos y el déficit de transporte público, Aón apuntó a tres cuestiones: la primera, de corto plazo, busca generar carriles exclusivos largos, desde los barrios hacia el centro de la ciudad.

“El carril exclusivo significa que los colectivos tengan un carril en el que no se pueda meter nunca el auto, que tengan sincronización semafórica y que vengan desde el Norte, desde el Sur, por 44, por 66, por la 7 y por algunas de las vialidades del Norte, o dos, porque el Norte es como el sector más ancho y más grande para poder acceder con prioridad el transporte público con alta velocidad y alta frecuencia”, detalló.

En segundo término, consideró que el gobierno local debe iniciar un proceso de descentralización de actividades del centro histórico para bajar la demanda de viajes a esa zona. La especialista marcó “distribuir actividades administrativas y educativas de la ciudad universitaria un poco a los bordes y por fuera del casco urbano para que la gente no tenga que venir toda al centro”.

Y completó: “Después hay una cuestión relevante que tiene que ver con cuál es el modelo de concesión del transporte público, cómo se distribuye el territorio, cómo se pueden desplegar formas y prácticas del municipio para controlar la práctica empresarial en cuanto a que no solamente recorran los kilómetros contratados, sino que tengan estímulo para llevar más pasajeros y con mejor calidad. Que tengan estímulos acordes al comportamiento del sector privado”.

Debate

Sobre el seminario y las conclusiones, Aón manifestó: “Lo organizamos desde el Observatorio de Movilidad porque siempre tenemos consultas respecto de sectores técnicos y políticos locales en cuanto al tema del transporte público, ahora que está en proceso de diseño el nuevo pliego licitatorio. Entonces decidimos generar un seminario que habitualmente hacemos en el instituto de investigación y abrirlo a actores locales. La convocatoria fue enorme, hubo cerca de 80 personas externas al instituto, del Ministerio de Transporte de Nación, gente de Provincia, mucha gente de La Plata, de la Facultad de Ingeniería. La convocatoria fue muy amplia y el debate fue bastante intenso”.