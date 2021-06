Embarazadas y Covid: piden extremar los cuidados ante el aumento de cuadros graves

Luego que la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) señalara que es necesario mantener “una vigilancia atenta sobre la gravedad en gestantes” dado que “el 30% de las embarazadas fallecidas no presentaban factores de riesgo”, profesionales del área manifestaron que la situación podría tener relación con las nuevas variantes del coronavirus.



En diálogo con diario Hoy, la doctora Nancy Ale, secretaria general del Colegio de Obstétricas de la Provincia, manifestó: “Las embarazadas están viviendo este proceso en soledad, están en su hogar con dudas y miedos, eso agrava los cuadros; el acompañamiento a través de los medios digitales no está totalmente evolucionado, entonces en algunos casos la situación se vuelve crítica”.



Asimismo, la profesional resaltó que “no es que el embarazo aumenta o no la posibilidad de la gravedad, lo que lo hacen son las enfermedades previas a lo que se suma el riesgo del parto prematuro”.



Por otro lado, el doctor Marcelo Correa, jefe de Obstetricia del Hospital Gandulfo dijo a diario Hoy que en la actualidad están observando “un aumento de los casos severos, con mayor requerimiento de oxígeno, muchas ingresadas a Terapia Intensiva para un control más relevante”.



“En relación al año pasado, tienen más riesgo de requerir asistencia respiratoria y, si bien en los números no se plasmó lo que serían las tasas de mortalidad, vemos que en este corto tiempo hay un incremento de la severidad y las muertes maternas”, marcó.



Según Correa, “se presupone que es por las nuevas cepas aunque todavía faltan estudios de la secuencia genética, pero comparado con el año pasado, se asume que tiene que ver con eso, por eso trabajamos mancomunadamente con las unidades de UTI para ver cómo podemos dar una mayor respuesta porque esto genera mucha inquietud no solo en nosotros, sino en las personas gestantes, es un verdadero problema”. Con este escenario, aumentan el riesgo y los partos prematuros porque para salvaguardar al bebé y a la mamá, es mejor que el niño nazca para aplicar otros tratamientos a la paciente.



Según señala el informe de la SATI, el 53% de las personas gestantes presentaban comorbilidades: obesidad 49%, asma 7%, hipertensión arterial 4%. El 62% requirió ventilación mecánica, y específicamente el 64% de las pacientes obesas requirieron ventilación mecánica. El dato duro es que fallecieron en la Argentina 73 personas gestantes por Covid-19, 40 pacientes durante el 2020 y 33 pacientes hasta el 31 de mayo del 2021.

“Las pacientes tienen mucho temor de ir a las consultas o las guardias y es entendible, pero es muy importante que las continúen con el respeto de los protocolos. Hay que tener control en las que tienen cuadros leves, porque los cambios son repentinos, por eso es importante consultar y sacarse las dudas”, subrayó Correa.

Vacunación para embarazadas

Desde hace algunas semanas, la Provincia incluyó como prioridad en el esquema de vacunación a las embarazadas y lactantes con patologías de base que las vuelven grupo de riesgo ante el virus. Ahora, evalúan incorporar a todas las gestantes.



“Hasta ahora suponíamos que las que mayor riesgo tenían de tener un cuadro grave son las que tienen enfermedades de base, pero también vimos que las pacientes que tuvieron cuadros graves, un porcentaje no tienen, por eso el planteo de cómo prevenirlo”, marcó Marcelo Correa, obstetra del Hospital Gandulfo.

Por eso, el profesional señaló: “Una cuestión es la vacunación, que todavía se discute si va a ser universal para todas las embarazadas o no porque faltan estudios para saber la seguridad y los efectos sobre el embarazo. Hasta ahora estaba planteado para las de riesgo, ahora se debate si se pasa a todas”.



Por su parte, Nancy Ale, del Colegio de Obstetras bonaerense manifestó: “Después de las 8 semanas de gestación para este sector de riesgo, se considera que deberían vacunarse. El problema principal es que el virus se modificó, no es igual al del año pasado, estas cepas son más virulentas, por eso antes teníamos personas mayores y hoy tenemos personas más jóvenes en UTI, por eso en las embarazadas también repercute, igual que en todos los demás”.