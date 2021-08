“En la región por ahora no tenemos registrados casos de la variante Delta”

Luego de algunos meses caóticos por el pico de contagios de coronavirus que tuvo lugar en La Plata, Berisso y Ensenada, ahora los casos comenzaron a bajar generando un alivio en el sistema de salud, que estuvo a punto de colapsar.

En diálogo con diario Hoy, el doctor Claudio Cardoso, director ejecutivo de la Región Sanitaria XI, marcó que actualmente en la zona “estamos en un momento de descenso constante de los casos, lo estamos comprobando en los centros de hisopado que la negatividad está en aumento, eso hace que se haya puesto toda la energía en la vacunación, hace dos meses estábamos con el Detectar y hoy pasamos a la ofensiva con la vacunación de modo sostenido”.

En ese plano, el gran desafío que sigue es la vacunación en los menores de 12 a 17 años, que ya se están anotando y que, en varios casos, ya recibieron el turno. En esta primera etapa los que tienen comorbilidades son la población objetivo; en toda la Región Sanitaria se inscribieron alrededor de 90.000 chicos.

“El objetivo es tener en septiembre al 90% de las personas vacunadas pero en un porcentaje de la población estamos notando alguna resistencia a vacunarse, entonces estamos haciendo los operativos casa por casa para convencerlos. Las postas itinerantes fueron un éxito, por ejemplo, en la de City Bell pasaron 700 personas en una semana que no habían podido acercarse antes y nosotros al acercarles la vacuna, la recibieron con alegría”, aseguró.

Asimismo, Cardoso manifestó que desde que se habilitó la vacunación libre para mayores de 18 años “el flujo de personas es constante y por suerte no se han colapsado los vacunatorios” dado que se acerca mucha gente y se forman colas, pero al ser personas jóvenes en su mayoría se hace más ágil, se vacunan rápidamente y no hay mucha espera.

En cuanto a la presencia de casos de contagios con la variante Delta en la región, Cardoso marcó que “nosotros no tenemos registrados casos de la variante, el Ministerio informó de unos 20 casos nuevos en la Provincia, pero no la hemos registrado aquí, pero esto es dinámico, por eso tenemos que estar alertas y seguir con los cuidados”. Sin embargo, el profesional no descartó que vayan a llegar casos en algún momento dado la velocidad de contagio de la cepa Delta, por lo que convocó a profundizar en los protocolos de cuidado.

Por último, en el marco de las investigaciones sobre la combinación de vacunas de diferentes laboratorios para poder garantizar que las personas cuenten con el esquema completo, el doctor señaló que “la prioridad es completar el esquema” y que “la vacuna combinada demostró efectividad, por lo que tenemos que priorizar estar inmunizados con todas las herramientas a nuestro alcance”.

“Lo demás es un debate para un ateneo científico, si hoy tenemos a mano la combinación de vacunas, hay que tomarlas porque una peor opción es la Covid-19”, concluyó.