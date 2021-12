Enorme árbol terminó cayéndose: los vecinos lo venían anunciando

Momentos de pánico y tensión se vivieron ayer en la cuadra de 65 entre 133 y 134 de Los Hornos, cuando terminó cediendo un enorme árbol por el cual los vecinos venían reclamando desde el año 2019.

La estructura, que se encontraba ahuecada y seca, estaba sobre la vereda de un viejo terreno abandonado que formaba parte del fondo de una casa hace muchos años ­deshabitada.

Norma y otras vecinas más de la cuadra habían denunciado el estado de abandono a comienzos de 2020, pero con la excusa de la pandemia la cuadra no recibió el mantenimiento que los vecinos estaban esperando.

Ayer, en efecto, el árbol terminó cediendo y los propios vecinos tuvieron que reportar imágenes sacadas con el celular a Defensa Civil para que pudiera actuar en el lugar.

Por lo ocurrido se tuvo que cortar la ­circulación durante gran parte de la mañana y varias personas no salieron de su asombro al advertir que “veníamos pidiendo que corten el árbol para que esto no pasara. Pero terminó pasando y no mató a nadie de casualidad”.

El problema en la calle 65 radica en

la falta de mantenimiento de la vereda de la casa que está sin ocupar, y que generó que se acumulara basura y que crecieran pastos que en verano fomentan la aparición de mosquitos que podrían transmitir ­dengue.

“Estamos preocupados por la falta de respuesta en la zona. Una cosa es la pandemia, y otra cosa es el abandono del barrio”, contaron en el lugar.

Bocinazos y embotellamiento en la 38

En otra zona de la ciudad se generaron discusiones, bocinazos y hasta maniobras peligrosas por la gran cantidad de vehículos que se empezaron a ver en la vía pública con el inicio del último mes del año. Concretamente, sobre la avenida 38 en Barrio Norte, resultó inconveniente y tedioso poder circular entre 9 y 11, debido a que el estacionamiento por la feria franca no fue controlado por personal de Control Ciudadano, y a eso se le sumó que padres y familiares de alumnos que fueron a buscar a los chicos de la Escuela Primaria 33 en 8 y 38 no dejaban los vehículos correctamente estacionados en las inmediaciones de la comisaría Segunda de La Plata.

Asimismo, no faltaron los vecinos que reportaron quejas por el sistema de acarreo que la comuna puso en funcionamiento en octubre, pero que por lo menos dentro del casco urbano prácticamente no ha registrado muchas infracciones o actividad de acarreo de autos. Además, hubo algunas ­quejas por la falta de señalización sobre el lugar exacto en donde están las cámaras que sacan fotos para luego multar a potenciales infractores.

Por otro lado, continuará cortada en los próximos días la avenida 38 en el tramo comprendido entre 131 a 133, por los trabajos de ensanchamiento.

De acuerdo a lo informado, en el primer tramo de 200 metros no se podrá circular hasta que quede gradualmente habilitado, mientras que luego se seguirá hasta llegar hasta la 137.

Ayer, tanto vehículos particulares como colectivos eran desviados por el sector de 131 en dirección hacia 44.