Fue atropellado el domingo y aún no lo operan, sus familiares denuncian que es discriminado por su peso

El domingo a las 5:40 de la mañana Sergio fue atropellado por un auto en Camino Rivadavia y 124 en Ensenada, debido a su sobrepeso cuando llegó la ambulancia no lograban levantarlo. Luego de una hora y media, gracias a la ayuda de los bomberos, pudieron subirlo a una puerta que ofició de camilla y lo llevaron al Hospital Cestino de Ensenada donde comenzó una verdadera odisea.

Una persona cercana a Sergio relató que en el hospital "lo tuvieron en la guardia acostado en esa misma puerta sin darle mas que suero, sin ninguna otra atención esperando a que Osecac se comunique y lo derive". Según contó este mismo hombre, en el hospital de Ensenada el quirófano se encontraba en el segundo piso y el ascensor no funcionaba por lo que no podían operarlo ahí.

"Daniel el hermano comenzó a tramitar con Osecac, obra social que tiene todos los datos del paciente y le empezaron a pedir comprobantes que podían ver ellos mismos por sistema generando una burocracia que tardó cuatro horas", denunció el testigo y añadió que en el Cestino les dijeron que podían tratar de improvisar un quirófano en la guardia, no era lo ideal pero era la única manera que tenían de intentar salvar la pierna del paciente que tenia fractura expuesta de tibia y peroné. Finalmente consiguen el traslado a la Clínica de la Ribera, también en Ensenada.

En la Clínica de la Ribera tampoco aceptaron al paciente por "no tener la infraestructura necesaria para realizar este tipo de operación a un paciente de esa contextura", explicó el amigo de Sergio. Recién a la medianoche del día lunes les informaron que a las 7 de la mañana del martes lo iban a pasar a buscar para llevarlo al Instituto Médico de Brandsen.

"A las 7:30 llegó la ambulancia, otra vez con la ayuda de los bomberos, a las 8:30 lograron subirlo a la camilla" comentó y agregó: "En el Instituto de Brandsen le dijeron que no lo podían tomar y lo rechazaron esgrimiendo que el ascensor soporta 150 kilos, que el peso del paciente es mayor y que no fueron informados por Osecac". El paciente quedó cuatro horas y media varado en Brandsen porque la obra social no les daba ninguna solución.

Luego de ser rechazado por distintos motivos en los hospitales San Martín, Italiano y Español de La Plata, finalmente por gestión de los familiares logaron ser aceptados en el Hospital Rossi pero tuvieron que hacerse cargo del costo de la ambulancia que lo llevó de Brandsen de vuelta a La Plata.

En el Rossi comenzaron con los análisis pertinentes y, según afirmó el allegado a Sergio, desde el "Cestino se negaron a darles las placas, los análisis y los estudios del corazón que le habían realizado aludiendo a que eran de ellos".

Ya habían pasado dos días del accidente cuando el martes a las 18:30 el paciente finalmente ingresó a un consultorio para ser operado a la medianoche. "A las 21 llamaron de Osecac e informaron que el Hospital Rossi no lo va a operar y que el miércoles a las 10 de la mañana va a ser derivado a la Clínica Sagrada familia de Buenos Aires" narró el conocido del paciente y siguió: "No esgrimieron la causa ni el motivo por el cual no lo operan en el Rossi donde ya está. Además no sabemos si cuando llegue a la clínica lo van a admitir por que cada vez que ven la contextura del paciente lo rechazan y lo discriminan, hacen abandono de persona".

Sergio se encuentra a la espera de ser operado y dando vueltas por los diferentes centros de salud de la zona desde el domingo a la mañana. Corre el riesgo de perder su pierna y ahora deberá aguardar hasta la mañana de este miércoles para ver si finalmente es intervenido en la clínica porteña.