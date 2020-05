Horóscopo del domingo 17 de mayo

Enterate lo que te deparan los astros para este domingo:

ARIES



Si tienes que firmar un contrato o hacer un acuerdo, se dará si o si. Si trabajas en un proyecto, piensa en poder llevarlo a cabo hasta el próximo año.



GÉMINIS



A pesar de todo, vas a encontrar oportunidades para crecer. Es posible que recibas ofertas de trabajo, podés contribuir con buenas propuestas, pero hacelo con cuidado porque podrías echarlo todo a perder.

VIRGO

Todo el esfuerzo que has venido haciendo en tu trabajo, te rendiráfrutos ahora, se abre la puerta de nuevas oportunidades, tu prestigio crece y tu situación mejora. Eres de las personas que en épocas de crisis, no se rinde y sale fortalecida.



SAGITARIO



Tal vez te concentres en hacer arreglos en tu casa que ni siquiera te habías dado cuenta que eran necesarios. Puedes llegar a tener problemas relacionados al hogar, pero los resolverás sin ningún problema.



CAPRICORNIO

Has trabajado mucho yobtenido buenos resultados,por ahora debes bajar elritmo, no es momento para iniciar proyectos,podrías enfocarte en revisar lo quehas hecho hasta ahora y corregir lo que no esté dando buenos efectos.



LEO

Crece la tensión en tu vidafamiliar, es posible que tengas un dilema que afrontar, pero lo resolverás bien. Tal vez se incrementen tus gastos pero será por poco tiempo. Puede que te surja un nuevo negocio en estos días.

TAURO

Sentirás como crece tu necesidad de independizarte, aprovechá tus habilidades y pensá qué podes ofrecer ya que tendrás demandas, para que puedas reorientar tus actividades y tener buenos ingresos.



LIBRA

Se pueden presentar nuevas oportunidades de trabajo que se conviertan en una buena fuente de ingresos. Tal vez decidas hacer arreglos importantes en casa, o la posibilidad de poder mudarte en un futuro cercano, tu familia te apoyará.

ESCORPIO

Comienzas a ser tolerante y esto te ayuda a sobrellevar una situación. Podrás encontrar nuevas oportunidades para aumentar

tus ingresos. En el plano sentimental llegarás a buenos acuerdos y resolverás situaciones de manera inteligente.

CÁNCER



Es posible que tus gastos se hayan incrementado y te sentirás estresado, buscarás la forma de incrementar tus ingresos. Si alguien te debía dinero puede ser que te lo pague ahora. No te preocupes demasiado, las cosas van a mejorar.

ACUARIO



Presentarás tus proyectos de trabajo con mucha seguridad y

convicción, no podrán ignorarte. Es buen momento para dar a conocer tus productos o iniciar una campaña publicitaria. Recibirás elogios y el apoyo total de tus jefes.



PISCIS



Participarás en todo tipo de

reuniones y juntas de trabajo, vienen cosas muy buenas para ti, mantente alerta. Es posible

que recibas una propuesta de negocio

por parte de un amigo. Hay oportunidades que no volverán a repetirse.