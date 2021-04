Identifican una especie de reptil del período Jurásico

Un equipo compuesto por investigadores de Brasil, China, Reino Unido, Dinamarca y Japón identificó una nueva especie de pterosaurio correspondiente al período Jurásico. Según explicaron los científicos, los restos fósiles del reptil corresponden a un ejemplar que habitó la Tierra hace aproximadamente 160 millones de años.



A partir de una serie de microtomografías computarizadas, los investigadores lograron diseñar modelos digitales para conocer algunas particularidades del reptil denominado Kunpengopterus antipollicatus. A partir de este análisis, el equipo determinó que el animal podía trepar árboles gracias a sus pulgares opuestos, una particularidad que no se había observado en otros pterosaurios.



Además, los estudios indicaron que se trataba de una especie pequeña para la época, ya que su tamaño total no superaba los 85 centímetros.



Los restos fósiles fueron encontrados en Tiaojishan, una formación geológica ubicada en la provincia de Liaoning, en China. “Los análisis de coordenadas principales sugieren un estilo de vida arbóreo para la nueva especie, pero no para otras especies estrechamente relacionadas de la misma localidad, lo que implica un posible caso de partición de nichos ecológicos”, señala el trabajo publicado en la revista Current Biology.



