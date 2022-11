La Asociación Malvinas, Educación y Valores homenajeó a los excombatientes

Desde la Asociación Malvinas, Educación y Valores presentaron un homenaje a los héroes de Malvinas. En este sentido, a 40 años de la guerra, artistas populares de la Argentina se unieron a fin de cantar conjuntamente una versión renovada (balada/pop) de la Marcha de las Malvinas.

Según le explicó a diario Hoy, Esteban Tries, presidente de la mencionada Asociación, “la idea surgió de uno de los veteranos de la Asociación, Carlos Felizolla, que a principios de años dijo: Podríamos hacer que los artistas también hagan un homenaje a nuestros héroes. Y así surgió”.

“Empezamos a tirar nombres, teníamos como 100 artistas pero fue justo el momento en el que estaban todos muy comprometidos con sus giras. Con sus tiempos, con nuestro respeto y con ellos dedicarse a full realmente para hacerlo con toda la profesionalidad, fueron surgiendo los que aparecieron; algunos no pudieron, otros no quisieron y a otros no se los pudo convocar porque ya estaba cubierto el tema”, continuó Esteban en su relato, agregando que “todos lo hicieron como se ve en el video, con ese amor y esa entrega desinteresada”.

Asimismo, consideró que “es mantener viva la memoria de los verdaderos héroes, los que murieron en el campo de batalla y que no se los recuerda”. “La Marcha Malvinas, en este género, es como un Himno Malvinas”, consideró y afirmó: “Malvinas nos une”.

En este marco, cabe destacar que la mencionada Asociación se encuentra conformada por un grupo de veteranos de guerra que, después de haber vivido semejante experiencia, se encargan de transmitir “los valores y el amor por lo nuestro con sus charlas a lo largo del Territorio Nacional”, expresaron a través de un comunicado desde Malvinas, Educación y Valores.

“La guerra nos enseñó a darle importancia a las cosas que realmente lo merecen: los afectos, la familia, el compañerismo, la solidaridad. Ante un tiempo donde se torna imperioso recalcar estos valores, tratamos de dar un mensaje esperanzador, destacando que es posible un futuro distinto reivindicando la grandeza de nuestra Patria, sus símbolos y a los héroes que dieron todo por ella”, agregaron en el texto.

Los artistas que participaron del homenaje fueron Alejandro Lerner; el Chaqueño Palavecino; Martín Fabio de Kapanga; Diego Topa; Guillermo Novellis, más conocido como La Mosca; Valeria Lynch; Darío Volonté; Rodrigo Tapari; Héroe Lírico Pop; Ricardo Mollo; Fabio Santana; La Mona Jiménez; G Sony; Emanuel Noir de Ke Personajes; Juan Carlos Baglietto; y el periodista Mario Pergolini.