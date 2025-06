La campesina que ganó el Pulitzer

Nacida el 8 de agosto de 1896, en Washington, D. C. Su padre era examinador principal de la Oficina de Patentes de Estados Unidos, pero según Marjorie Rawlings, «vivió la verdadera vida de su mente y corazón en su granja de Maryland». En ese sentido, afirmó que «aprendió su amor por la naturaleza» de su padre. La familia de su madre era del sur de Michigan, y pasaba los veranos en su granja. Vivir cerca de la tierra durante su infancia sembró profundamente en ella un amor por la naturaleza, el ciclo de los cultivos, la regularidad de las estaciones y un sentido de parentesco con los hombres y mujeres de todo el mundo que viven cerca de la tierra.

Rawlings comenzó a escribir a temprana edad y, a los catorce años, ya publicabar cartas y relatos premiados en el Washington Post . Su padre falleció en 1913, y la familia se mudó a Wisconsin, donde Rawlings asistió a la Universidad de Wisconsin. Prosperó en la universidad y se dedicó al teatro y a la escritura, publicando a menudo sus obras en la Wisconsin Literary Magazine . Protagonizó una obra titulada Lima Beans durante su penúltimo año. Conoció a Charles Rawlings, se enamoró de él y se comprometieron durante su último año.

Tras graduarse con honores en Wisconsin, Rawlings se trasladó a Nueva York para trabajar en la YWCA. Dedicó su tiempo a escribir y a intentar publicar. Durante más de diez años, Rawlings se esforzó por convertirse en escritora de ficción, pero fracasó rotundamente. Decidió rendirse. «Entonces pensé: bueno, solo uno más», le contó años después a un reportero del New York Times. Ese cuento «se vendió como la seda, y desde entonces no he tenido ningún problema», dijo la Sra. Rawlings.

"No hay problema" fue una modesta descripción para un éxito que incluyó una novela con premio Pulitzer y otras dos en la consideración final para el premio, dos títulos universitarios honorarios y una fortuna en regalías del club de lectura y derechos cinematográficos.

Aunque trabajaba como escritora, en 1928 Marjorie y su marido se sentían inquietos y decidieron cambiar radicalmente sus vidas comprando una granja de setenta y dos acres en la frontera de Florida. Rawlings describe la belleza de la tierra que encontraron en la zona rural de Cross Creek, al sureste de Gainesville, y en el cercano Bosque Nacional de Ocala: «Esta no era la Costa Dorada de Florida... Era una zona primitiva apartada de los caminos trillados, donde los hombres cazaban, pescaban y trabajaban pequeñas arboledas y granjas para ganarse la vida precariamente... Y el campo era hermoso, con sus misteriosos pantanos, sus palmeras, sus grandes robles vivos, su musgo español gris que goteaba, sus ciervos, osos, mapaches, panteras y reptiles»

"El año joven", el mayor triunfo de la Sra. Rawlings, la novela fue aclamada en 1938 como un clásico de la narrativa popular estadounidense. Si bien la crítica consideraba que su escritura carecía de la profundidad y la firmeza propias de la gran literatura, se deslizaban sobre ella elogios a su habilidad para reproducir el colorido, los personajes, el lenguaje, las costumbres locales y el estilo de vida de los bosques de Florida.

Probablemente, el golpe más duro para Rawlings llegó en 1947, cuando su querido editor, Maxwell Perkins, falleció repentinamente. Su pérdida fue un dolor indescriptible para Rawlings y afectó gravemente su confianza en su escritura. Para entonces, en 1947, Rawlings había comprado una granja en Van Hornesville, Nueva York, cerca de la casa de sus amigos, Owen D. y Louise Young. En Van Hornesville y en Florida, continuó trabajando con valentía en The Sojourner , publicando finalmente la novela en 1953. Apenas estaba comenzando a dedicarse a su siguiente obra importante, un estudio biográfico de Ellen Glasgow, cuando sufrió la rotura de un aneurisma el 13 de diciembre de 1953. Murió al día siguiente en el Hospital Flagler de St. Augustine y fue enterrada en el cementerio de Antioch, cerca de Island Grove, Florida.