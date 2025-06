María Graciela Dufour tenía 41 y estaba internada en el hospital neuropsiquiátrico Borda –en la sección encausados-, cuando Lautaro Murúa decidió contar en cine la historia esta huérfana vagabunda, que tomó la camiseta de Boca como manera de arropar su desamparo. Marilina Ross ya la había encarnado de manera brillante para la pantalla chica, por eso se decidió que también fuera ella quien la interpretara en la película, convirtiéndose en la actuación cúlmine de su carrera cinematográfica.

Perdió a su madre cuando tenía 2 años de edad y desconocía quién era su padre. De chica tenía una inusitada facilidad para el control de pelota, tal como lo demostraba en plazas y potreros. Dormía en los zaguanes, malvivía de la caridad pública y pequeños hurtos. Cuando Lautaro Murúa concibió la idea de rodar el filme, María Graciela Dufour había sido encerrada por romper la vidriera de una boutique con el humano propósito de llevarse un saco de lana para hacer frente al frío de la intemperie.

En 1970, el mítico ciclo televisivo Cosa Juzgada emitió un episodio titulado Nadie, que tenía como personaje a la Raulito, interpretada por Marilina Ross. La actriz dijo entonces: “Ese personaje es el que más felicidad me dio hacer en mi carrera profesional. Por encima de todos mis demás trabajos. Desde entonces pensé e insistí en que había que llevarla al cine. Al final lo conseguí”. La primera versión de la Raulito –la televisiva-, tuvo como guionista a Juan Carlos Gené, pero quien había descubierto al personaje, era la asesora jurídica del ciclo, Martha Mercader, nacida en La Plata el 27 de febrero de 1926 y criada en el seno de una familia de clase media con pretensiones de distinción. Su vasta trayectoria empezó como docente. Se recibió de profesora en la Universidad Nacional de La Plata, a los 23 años era egresada de la Facultad de Humanidades. Había estudiado Filosofía e Inglés, pero dejó la carrera de Filosofía y decidió continuar con el idioma, porque se dio cuenta que como profesora de inglés lograría independizarse económicamente más rápido. Era empleada del Poder Judicial, y en ese contacto directo con expedientes se nutría de casos que terminarían adaptándose para la televisión. Así se enteró de la existencia de la Raulito: “En mis búsquedas de temas, me enteré de la existencia de la Raulito, en el Juzgado del Crimen del doctor García Rams. Muchos empleados y funcionarios me aportaron información sobre ella. Nada inventamos, todo está cifrado en la investigación de una vida, el argumento lo vivió la propia Raulito, ella es la argumentista de esta película”.

Para la adaptación cinematográfica, Lautaro Murúa recurrió a José María Paolantonio, quien entrevistó numerosas veces a María Graciela Dufour, en su encierro: “La Raulito es un prototipo límite de la soledad y el desamparo. Es una psicópata que necesita de la libertad absoluta, inalcanzable en una sociedad determinada. La sociedad no la agrede, las cosas son así. Y aunque la gente trata de ayudarla, no tiene solución”.

Lautaro Murúa ya había dado muestras de su talento como director con películas como Shunko, Alias Gardelito y Un guapo del 900. Sobre la Raulito dijo: “Todo respira una honda verdad y creo haber logrado una profunda relación entre la Raulito y la ciudad, que es la coprotagonista de la película. Pienso que la Raulito es un personaje universal, que se da en Buenos Aires como en Moscú, Nueva York o Pekín. Es una triste secreción de la sociedad contemporánea, casos que ocurren. En relación a mi obra anterior, podría ser un pariente lejano de Gardelito”.

La filmación de La Raulito comenzó el 18 de noviembre de 1974, en la ciudad de Miramar, donde se rodó una de las escenas finales. La filmación llevó dos meses y se estrenó en mayo de 1975. Costó 400 millones de pesos de entonces –lo que es imposible reconvertir a la moneda actual- y dura 95 minutos. Es sin duda, uno de los clásicos del cine argentino.