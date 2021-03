La trufa blanca italiana, un diamante sobre la mesa

Por el nombre se podría pensar en un bombón de chocolate y dulce de leche, en una pieza de confitería o en un delicioso bocado de fácil preparación. Sin embargo, nada de esto se asemeja a la trufa blanca italiana, el producto perfecto para aquellos paladares exquisitos que tienen la posibilidad de poder gastar miles de euros en vivir una experiencia gastronómica única.



Estas trufas son una variedad de hongo que se genera gracias a una relación simbiótica con algunas especies de árboles, como los nogales o los robles. Este manjar exclusivo posee un aroma muy volátil y no admite la cocción. Se come cruda, laminada o rallada y espolvoreada sobre los platos a los que aporta un aroma intenso.



Con el fin de asegurar su durabilidad, los cocineros suelen sumergirla en aceite y tenerlas en cámaras frías. Se puede encontrar solo en Piamonte, la Toscana y algunas regiones de Italia.



En relación a su producción tiene bastantes cuidados. Uno de ellos es la temperatura, la cual no debe superar los 3 grados centígrados y tampoco puede estar sometida a menos de un grado.



El motivo del alto precio por este alimento es sin duda su escasez, ya que solo está disponible un par de meses al año, y hay cada vez menos. Crecen a unos 30 centímetros bajo tierra, y solo pueden encontrarse con la ayuda de cerdos o perros adiestrados.



Cada año se realizan ferias especializadas en la trufa blanca en el Norte de Italia. En Alba Piamonte y en la Toscana se subastan los mejores ejemplares. El precio medio supera los seis mil euros el kilo.



Asimismo, en las subastas de las trufas participan restaurantes de diferentes ciudades del mundo. Es un acontecimiento internacional, vía online, donde los ganadores suelen ser chefs de Hong Kong, Moscú, Las Vegas o Los Ángeles.



En años anteriores se llegó a pagar cien mil euros por un ejemplar de unos 750 gramos, siendo uno de los récords en dicho evento.

Ante la demanda y la riqueza de su alrededor surge la misión de poder contar con este alimento. En febrero de este 2021 se anunció un novedoso sistema para su desarrollo en Francia.



“Es la primera vez que se cosecha fuera de su zona de distribución geográfica”, dijo Bruno Robin, presidente de Pépinières Robin, la empresa que, en colaboración con el Instituto Nacional de Investigación Agrónoma francés (Inrae), desarrolló el sistema.



Hasta el momento, la trufa blanca italiana sigue ubicada en el podio de las comidas más caras del mundo. El plato está servido y poder correrlo de ese lugar parece muy difícil.