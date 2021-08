La Unesco investiga nuevas formas de censura online

El director de la Escuela de Medios y Asuntos Públicos en George Washington University, el sociólogo Silvio Waisbord analizó algunos de los avances del documento “The Chilling: global trends in online violence against women journalists” (Escalofriante: tendencias globales de la violencia online contra las mujeres periodistas), producido por la Unesco y el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ).

Waisbord es el único varón y único argentino del equipo de investigación que lidera Julie Posetti, periodista y académica australiana, a quien Waisbord define como “una de las profesionales que más sabe y ha investigado sobre periodismo, seguridad, violencia de género”.

Las consecuencias de estos ataques se ven en el daño físico y emocional, la autocensura, el abandono de la profesión y el silenciamiento de voces a través del maltrato.

Los primeros resultados del informe, cuya versión final se espera para el cierre de este año, indicaron que la violencia online contra las mujeres periodistas está relacionada “a la desinformación, la discriminación interseccional y la política populista”.

Silvio Waisbord, nos habla de casos puntuales como en México, que se enmarca dentro de una tradición de violencia abierta contra el periodismo en general y, en particular, contra periodistas mujeres. A las periodistas también se las ataca por su condición de mujer o su identidad de género. En Brasil tiene mucho más que ver con la coyuntura, con los ataques y la violencia del gobierno actual de Bolsonaro contra la prensa, y los comentarios de él sobre mujeres periodistas. Este tipo de ataques afecta desproporcionadamente más a mujeres que a hombres, y a ciertas mujeres de minorías étnicas, religiosas o raciales en algunos países”.

Por otra parte, Waisbord no pasa por alto lo sucedido en Estados Unidos mientras Trump fue presidente: “En Estados Unidos es claro que sin Trump en la Casa Blanca la una situación diferente. Sigue existiendo la violencia, pero no está impulsada o legitimada desde el principal productor de información que es la Presidencia. Además, Estados Unidos no está vinculado a servicios de inteligencia como pasa en otros países, incluso en algunos de América Latina donde el Estado tiene trolls pagos que atacan a la prensa y a personalidades sean mujeres u hombres. Eso no existe en Estados Unidos, lo que sí existió es la legitimación, el impulso de los ataques misóginos desde la Presidencia”.

Un especialista argentino en seguridad informática explicó que la violencia de género online se organiza desde grupos en redes y apps, es decir que esa violencia no sale de “granjas de bot”, sale de “granjas de personas” que se organizan para atacar.

Waisbord, por su parte, sobre la censura asegura: “Eso es lo que viene pasando. Una es la censura estatal tradicional; otra, la censura corporativa empresarial; y otra, por poderes paraestatales y otros actores violentos. Ahora aparece un cuarto tipo de censura, autogestionada, por la cual ciudadanos comunes se reúnen en Facebook u otras plataformas, para hacer, lo que podemos llamar irónicamente una crítica a la prensa, que por supuesto no es una crítica democrática, sino una crítica violenta. Ahí se accionan y discuten casos de periodistas mujeres. Esto pasa en Estados Unidos y otros países, es algo muy normal”.