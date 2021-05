Las historias detrás de los números del Covid-19 relatadas por una médica intensivista

Una médica intensivista reveló las historias detrás de los números diarios de personas que fallecen, se contagian o se encuentran en unidades de terapia intensiva, como consecuencia de las complicaciones producidas por el Covid-19.

Vanina Edul, que se desempeña en dos hospitales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de sus redes sociales contó: "59, artritis reumatoidea y unos kilos de más. Te voy a buscar a la guardia. ‘No quiero ir a terapia, doctora. Le temo al tubo’. Tus hijos (6) te piden que aceptes. Cedés. Hace 1 semana que vas de prono a supino y la hipoxemia no cede. Ojalá repuntes".

También, el caso de una paciente de "32 años, diabetes bien controlada. Te cuidaste. Ahora estás con máscara de O2, solo pensando en la próxima respiración", narró Vanina.

El caso de una jóven embarazada, en "plenitud", que "por suerte lo superaste. Esas 2 semanas me dormí suplicando... que mejore esa chica", se convierte en otra historia, entre tantas, escalofriante.

"Perdiste el laburo. 7 pibes. Te hacés Uber para llevar COVID+. Te la pegaste. Tenías 45. Sano. Guapísimo. Que alguien me explique que en 3 semanas la enfermedad+ infección intrahospitalarias te dejarían los pulmones así. Una roca que no oxigena. Y nosotros useless (inútiles). Y te fuiste. Y nos desgarra", lamentó en su cuenta personal de Twitter.

El dramático relato de Vanina, siguió: "49 años y nada de enfermedades. ¿Cómo fue que te afectó así? No revierte tu cuadro. Sombrío el panorama. Ella sufre al teléfono. Quisiera consolarla con que mañana estará mejor. Menos del 50% de sobrevida me anudan la lengua y callo".

La angustiante historia, concluyó: "Doctora, el señor no quiere intubarse’. Me pongo la escafandra. Te cuesta oirme. Resoplás con dificultad. Te miro seria a los ojos. ‘Ok doc, lo que usted diga’. Llamás a tu amigo del alma. Los papeles están ahí. ‘Cuidame a la flaca’. Vos sabías que no la contabas. Mi nudo en la garganta".

Por último, la señal de noticias C5N, retrató historias de víctimas de coronavirus al igual que Vanina, donde un padre se despedía de sus hijos mientras se encontraba en terapia intensiva.