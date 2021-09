Les pusieron un cartel, pero les falta el asfalto en 49 y 149

En el noveno mes del año, en el que se anuncia la llegada de la primavera con un aire renovador, los vecinos de una zona del barrio San Carlos renovaron el pedido para que se pueda pavimentar la calle 49. En el tramo entre 149 y 153 resulta intransitable, mucho más después de los días de lluvia.

Según explicaron a este diario, en el lugar se puso un cartel anunciando la obra de pavimentación del tramo comprendido por más de tres cuadras, entre las calles antes mencionadas, pero en realidad el trabajo nunca se realizó.

Para sorpresa de muchos, al momento de reclamar por la obra, la contestación fue contundente: para el Municipio la calle 49 entre 149 y 153 figura asfaltada en los registros.

“Tenemos un cartel en la calle de 149 y 49 donde dice que nos van asfaltar la calle de 49 desde 149 a 153. La calle figura asfaltada hace muchos años y no hay asfalto: tenemos la calle de tierra”, relató una de las personas que viven en la zona.

“Ahora nos enteramos que no nos van a asfaltar sino que nos van a hacer un mejorado con cal y tierra, el cual no queremos porque hace unos años atrás lo hicieron y muchas personas sufrieron de problemas pulmonares por la tierra que volaba. De hecho, cuando se hizo la reforma de colectivos el Oeste 27 figuraba que pasaba por calle 49 abarcando dichas calles”, explicaron sorprendidos, dado que ese colectivo no tiene el tramo asignado en este área.

“El micro no pasa por ahí porque el asfalto que figura en la Municipalidad no está. Seguimos teniendo calle de tierra porque se robaron la plata mil veces y ahora no nos van a hacer el asfalto que prometieron”, explicaron en el barrio.

Una de las cosas que más afectó al vecindario fue la generación de falsas expectativas, ya que las promesas de antiguas campañas hicieron ilusionar a las personas con poder vivir mejor en esta zona de La Plata.