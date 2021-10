Lucy y la primera misión a los desconocidos asteroides de Júpiter

tro viaje al más allá que dará que hablar. ¡Todo listo para el lanzamiento de Lucy! Se trata de la primera misión espacial en estudiar los asteroides troyanos que orbitan el Sol a la distancia de Júpiter. Está programado para el próximo sábado 16 octubre y será propulsada por un cohete Atlas 5 de la empresa United Launch Alliance (ULA, en inglés) desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida.

La nave espacial completará un viaje de 12 años a siete asteroides diferentes: uno del cinturón principal y seis asteroides troyanos. “El trabajo es una oportunidad única para comprender mejor la formación de planetas y la evolución del Sistema Solar”, señalaron desde la agencia espacial de EEUU.

Cabe remarcar que la misión tomó el nombre del famoso esqueleto fosilizado Lucy, perteneciente a un Australopithecus, que a su vez se inspiró en una canción de los Beatles: Lucy in the Sky with Diamonds.

Así como el fósil Lucy, hallado en África en 1974, proporcionó información sobre la evolución de la humanidad, “la misión Lucy podría revolucionar nuestro conocimiento de los orígenes planetarios y la formación del Sistema Solar”, remarcó la NASA.

Los científicos esperan perfeccionar sus teorías sobre cómo se formaron los planetas de nuestro sistema solar hace 4.500 millones de años y por qué evolucionaron a su configuración actual.

“Con Lucy, en 12 años y con una sola nave espacial iremos a asteroides nunca antes vistos”, expresó el científico Tom Statler. Luego agregó: “Esta es una oportunidad fantástica para el descubrimiento mientras exploramos el pasado lejano de nuestro sistema solar”.

El 18 de septiembre, los ingenieros de propulsión terminaron de llenar los tanques de combustible de Lucy con aproximadamente 725 kilogramos de hidracina líquida y oxígeno líquido, que constituyen el 40% de la masa de la nave espacial.

Mensajes para el futuro

El combustible se utilizará en maniobras de precisión que impulsarán a Lucy a su destino de asteroides según lo programado, mientras que los paneles solares, cada uno del ancho de un autobús escolar, recargarán las baterías que alimentan los instrumentos del vehículo.

La nave espacial además llevará consigo una cápsula del tiempo con mensajes inspiradores de pensadores y poetas. Tendrá citas de premios Nobel, poetas y músicos, como Ringo Starr.

Lucy regresaría a las cercanías de la Tierra tres veces para recibir asistencia de gravedad. Luego de que concluya con su recorrido por los asteroides para una sola misión en 2033, la nave espacial seguirá viajando entre los asteroides troyanos y la órbita de la Tierra durante cientos de miles o millones de años.