Nacen pequeños próceres de fin de año en las ciudades del interior del país

El triunfo de la Selección nacional puso en el tapete los nombres de algunas ciudades o regiones desconocidas para muchos argentinos en este fin de año.

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, fue un ejemplo de esto, ya que, al contestarle a diario Hoy en la conferencia de prensa luego de haber ganado la final del Mundial, recordó a su pueblo natal, Pujato, que está a pocos kilómetros de Casilda, en la provincia de Santa Fe. Precisamente en este lugar un pintor decidió confeccionar un mural para homenajear al director técnico, que no va a parar de recibir salutaciones y muestras de cariño.

Gabriel Griffa nació en Casilda, de donde también son Jorge Sampaoli y Franco Armani, y decidió honrar la imagen del técnico campeón del mundo en la región.

—¿Cómo surgió la idea del mural de Lionel ­Scaloni?

—Lo pinté a él cuando salieron campeones de la Copa América. Me llama Daniel, que es el presidente comunal de Pujato, y me dijo que quería hacer el mural, y así fue que viajé para hacerlo. Y también la gente del Club Matienzo, donde Lionel jugaba de chiquito, que tiene los colores de verde y blanco, por eso lo hice dos veces. El de la comuna lo hice sobre la ruta donde pasan todos los camiones y autos, es un lugar muy vistoso. Y el otro sobre una de las paredes del club, está en la ochava. La gente pasa y se saca fotos, y tiene un playón para que la gente se pare. Pasan, tocan bocina... Se vive con mucha euforia, es muy lindo.

—¿Cuánto hace que sos muralista?

—Que pinto murales, hace seis años, y que dibujo y pinto, desde los cinco años. Se fue dando porque empecé a hacer murales relacionados con el ambiente del fútbol. Soy muy ­futbolero, jugué en mi ciudad, pero nunca fui tan bueno como para poder dedicarme a eso, y hoy sigo con el tema del fútbol pintando a estos monstruos, a estos grandes, y lo que vaya ­surgiendo.

—¿Vas a hacer un mural de Julián Álvarez?

—Es un mural que quiero hacer, cuando lo vi debutando en River como que me impactó y dije: “Este chico va a llegar muy lejos”, lo vi antes que muchos. Y Calchín, de donde es él, está para el lado de Córdoba, a unos 300 kilómetros; es un pueblo también como Pujato, o más pequeño todavía, de 2.000 habitantes más o menos, muy chiquito. Estaba queriendo irme para allá, y me está escribiendo gente que quiere un mural, pero este proyecto es propio.

—¿Te ha llamado gente pidiendo que le vayas a pintar?

—Me han escrito apenas terminado el partido, y les digo: “Bueno, disfruten y después ­hablamos”. De Buenos Aires, de otros pueblos, de otras ciudades... Dejo que se les vaya la euforia del momento porque a veces escriben en caliente, y después no es tan simple, ­también cuando voy a pintar me lleva varios días. Es un país muy pasional con el tema del fútbol, y mis murales están bastante relacionados con eso.

—Si tuvieras que elegir un mural que te marcó, ¿cuál sería?

—Tuve la satisfacción de pintarlo a Emiliano Salas, el futbolista que falleció en el accidente aéreo que jugaba en Europa. Lo pinté en Progreso y en abril de este año fui a pintarlo a Francia. Este mural por ahí fue el más emotivo por todo lo que significó, por lo que viví.

—¿Lo conocés a Scaloni personalmente?

—No, pero sí a su hermano, a su familia, tenemos amigos en común, pero no tuve la oportunidad de cuando él estuvo de verlo. Igual, él es bastante reservado. Él jugaba acá en la Liga Casildense de fútbol, lo conocemos de chico, nos conocimos en el mismo lugar, pero nunca tuve una charla hasta el momento.

—¿Cómo viviste la final?

—Soy bastante particular, me tenía mucha fe desde un principio, soy muy tranquilo viéndolo. Ellos demostraron que con trabajo, humildad y unión de grupo se puede. Lo que más me gustó es que hay una lección de vida detrás de esto, que nunca se dieron por vencidos, que son un ejemplo para los chicos, que nunca bajen los brazos que siempre les va a llegar la oportunidad si uno no deja de creer. Eso es lo que más valoro de este triunfo.