Otro Día del Padre especial en el marco de la pandemia

En el marco de la segunda ola de la pandemia y las restricciones correspondientes a la Fase 3 que rige en el AMBA, el Día del Padre no podrá celebrarse de forma habitual en La Plata y los distintos puntos de la región.



Por empezar, como se tratan de un punto importante de propagación del virus, las reuniones sociales en espacios cerrados no están contempladas entre las posibilidades. Sin embargo, si bien la circulación se encuentra restringida entre la medianoche y las 6 de la mañana, existen actividades habilitadas bajo el cumplimiento de ciertos protocolos, en espacios abiertos y con un máximo de diez personas, que permitirán llevar adelante algunos planes familiares.



Tal como apuntan los diferentes ítems de la Fase 3, los locales gastronómicos atienden desde las 6 hasta las 23 al aire libre o en espacios interiores con aforo de hasta el 30%. Asimismo, después de las 23 solo está permitido realizar envíos a domicilio o retiros en el local. Los shoppings volvieron a abrir con una capacidad máxima de una persona cada 15 metros cuadrados, bajo protocolos sanitarios, y las salas de teatro pueden abrir con un aforo del 50%.



Las salas de cine, por su parte, pueden recibir al público con protocolo y una capacidad disponible del 30% del aforo. No están abiertos los casinos, bingos y salones de fiestas.



Este sábado, en la previa de la jornada de celebración, los comerciantes de la ciudad tuvieron una fecha de relativa recuperación económica. En el marco de las reaperturas de varios comercios por el ingreso a la Fase 3, tanto los centros de calle 8 y calle 12 como las cuadras comerciales de City Bell ofrecieron un movimiento mucho más intenso (sobre todo teniendo en cuenta las semanas anteriores, cuando la curva de contagios estaba en pleno ascenso y se requerían más restricciones para la circulación). Lo mismo ocurrió en el centro comercial de Los Hornos, por la avenida 137, donde todos los locales abrieron sus puertas para aprovechar las ventas por el Día del Padre.



En virtud de una decisión de la comuna, ayer algunas calles céntricas platenses se vieron convertidas temporalmente en peatonales, para agilizar la circulación y garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias en los espacios de compra. La medida, vigente desde las 9 a las 19 horas, alcanzó a la calle 12 entre 55 y 64, y Cantilo entre Centenario y Plaza Belgrano, donde hubo vallados que delimitaron el espacio de circulación para los peatones y ciclistas.



“Con mis hermanos le compramos una campera y también le vamos a hacer llegar un desayuno”, dijo María Luz, una de las vecinas que se acercó al centro platense pasadas las 18, es decir, una hora antes del cierre de la mayoría de los locales.



El plan de convertir las calles en transitables para los peatones fue diagramado por los representantes de las asociaciones comerciales de Calle 12, City Bell, Los Hornos, Villa Elisa, Calle 8 y 9, Olmos y San Carlos. El objetivo fue que los vecinos pudieran acercarse a los diversos centros a cielo abierto, con las facilidades para poder responder al acatamiento de todos los protocolos sanitarios vigentes.



Así, desde los centros comerciales se solicitó a la población que, al momento de ir a comprar sus regalos por el Día del Padre, asistiera la menor cantidad posible de personas por núcleo familiar, como forma de evitar la aglomeración.



Por su parte, cada comercio debía contar con alcohol en gel en la puerta de ingreso al local, así como ofrecer en el ingreso toda la información pertinente acerca de las medidas sanitarias vigentes y la señalización del aforo, con la capacidad máxima permitida de personas con ingreso al local.