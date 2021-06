Cuando la solidaridad le gana al olvido en La Plata

Como indica la trillada pero no menos realista frase popular, “hay que pasar el invierno”, que ya se anticipa en jornadas heladas y con temperaturas y sensación térmica bajo cero en la región. Tal vez por eso fue que ayer afloró el espíritu solidario en La Plata: varias personas se acercaron al playón de estacionamiento que está sobre la Plaza Moreno, para donar abrigo y ropa que en sus casas ya no se usa. Estas donaciones fueron entregadas a otras familias en distintos barrios de la región.



El encuentro se dio en el marco de la campaña “abrigaditos” que lanzó La Plata Solidaria, una agrupación de acción social que este año cumplirá 21 años y que está compuesta por integrantes del cordón de voluntariados, cuyo esfuerzo contrarresta las falencias del estado municipal, trasladando ayuda a lugares donde el gobierno de Julio Garro no llega.



Ayer, en efecto, decenas de personas acercaron camperas, sweaters, poleras, camisetas, buzos, pantalones y calzado que fueron separados en bolsones. Cada uno de esos bolsones fue repartido entre los 20 representantes de comedores sociales de La Plata que se acercaron a Plaza Moreno, y que ya durante la noche comenzaron a entregar la ropa en los diferentes barrios de la ciudad.



“La situación en la periferia de la ciudad es muy compleja. Nosotros venimos haciendo la campaña “abrigaditos” desde hace catorce años. El abrigo es una cuestión cara para las familias. Hay muchas familias numerosas en la periferia de la ciudad que tienen muchos chicos y no es fácil”, explicó Pablo Pérez, uno de los organizadores.



“Se inscribieron 18 representantes de comedores y merenderos que se acercaron cerca de las 18 para recibir las donaciones. Generalmente son comedores de las zonas de Villa Alba, de Romero, Altos de San Lorenzo, Olmos. Pero también de Villa Argüello o de Punta Lara. Son personas que están a cargo de hacer una gran acción social en toda la región”, comentó Pérez.



“Se vivieron días muy fríos en La Plata en la parte final del otoño. Creemos que con esto se va a ayudar mucho en los sectores donde el estado no llega. La campaña más antigua de La Plata Solidaria va a cumplir 21 años, ya que “Ni un chico sin Papá Noel” se realizó hace más de veinte años. Después de la inundación del 2013, los platenses comenzaron a valorar la solidad como algo fundamental. Tanto es así que hay cada vez más campañas solidarias.



Si bien ayer la campaña estuvo apuntada principalmente a juntar ropa de abrigo para chicos y bebés, la realidad es que también hubo personas que acercaron todo tipo de prendas, que los representantes de los comedores regionales se encargaron de repartir en la periferia de la ciudad.



“Hoy La Plata ha pasado a ser una parte más del conurbano bonaerense, cuando durante mucho tiempo algunos se resistían a que esto podía llegar. La necesidad está, y allí aparece el espíritu de solidaridad de los que más tienen”, reflexionó Pérez en contacto con el diario Hoy.