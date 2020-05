Países interesados en el test rápido desarrollado en Argentina

El Neokit-Covid-19 desarrollado en el país permite saber en menos de dos horas si una persona está o no infectada por el SARS-CoV-2. Esta tecnología de diagnóstico de bajo costo y fácil de maniobrar está en la mira de países vecinos que ya comenzaron a hacer gestiones para poder utilizarlo.

Y no es para menos: no necesita equipamiento costoso y funciona con reactivos más económicos que otros métodos. En todas las pruebas que se hicieron, que fueron validadas por la Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), hubo una especificidad del 100%: es decir no da falsos positivos.

En la Argentina, para diagnosticar coronavirus se utilizaba la técnica de reacción en cadena de la polimerasa, conocida como PCR. Es la que utiliza el Anlis-Malbrán y demás laboratorios. El reactivo de PCR que se usa hasta ahora está entre 15 o 20 dólares. El nuevo método costaría la mitad.

Desde la Fundación Pablo Cassará, que desarrolló los test en conjunto con Conicet aseguraron que planean producir 200.000 pruebas por semana. Además, indicaron que si bien están teniendo demanda de muchos países, la prioridad será la demanda interna.