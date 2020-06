Percepciones de cuarentena: un investigador recoge testimonios vía WhatsApp

Desde las primeras publicaciones de filósofos y otros especialistas del ámbito de las humanidades en relación con el mundo que se avecinaba a partir de la pandemia, sentí la necesidad de plantear un camino diferente, alternativo, que no era otro que el de tratar de hacer investigación empírica", le cuenta a diario Hoy el antropólogo Sergio Visacovsky.

"El objetivo ha sido responder sobre la vida cotidiana a las muchas especulaciones sobre lo que le espera a la humanidad. Es decir, lo que hice fue incluir dentro de mi proyecto una línea específica de investigación sobre percepciones y respuestas sociales, frente a situaciones de crisis e incertidumbre".

Como las medidas de aislamiento lo alejaban del campo de trabajo, optó entre varias posibilidades. Entre ellas estaba solicitar a través de WhatsApp y, en menor medida, de correo electrónico testimonios, a partir de un número breve de preguntas abiertas.

"Solicité estos testimonios a algunas personas conocidas, quienes a su vez me pusieron en contacto con otras personas, resultando así una red. No se trató de una muestra basada en criterios probabilísticos, sino más bien en las oportunidades. No obstante, esto no significa que no fuese posible una evaluación respecto a sus sesgos".

El muestreo, relata Visacovsky, se conformó con sectores localizados en el AMBA, entre los cuales había profesionales, comerciantes y pequeños y medianos empresarios, asalariados del mundo privado y estatales de diferentes niveles de ingreso, así como trabajadores autónomos. Todas estas personas, algunas propietarias, otras inquilinas, vivían en diferentes tipos de viviendas.

Hasta la fecha ha realizado dos grandes relevamientos, uno a fines de marzo y otro a comienzos de mayo. “Me interesé en cómo estaban sobrellevando la situación en términos de su abastecimiento, su trabajo, sus vínculos afectivos, etc. Ahora bien, el foco de mi trabajo reside en entender cómo las personas responden, por un lado, ante situaciones de ruptura o quiebre respecto a aquello que ellas mismas consideran normalidad y, por otro, frente a la incertidumbre".

Consultado por algún testimonio que lo hizo pensar, manifestó: “Un viajante de comercio, que estaba en un todo de acuerdo con cómo el gobierno nacional afrontaba la pandemia; sin embargo, cuando pasó del plano de la norma al de su propia actitud, no sólo contaba que realizaba viajes desde la ciudad de Buenos Aires a localidades del conurbano por su trabajo (suponiendo que contase con la autorización correspondiente), sino que además criticaba a quienes no veían a sus familiares, especialmente sus padres. No hay que ser fundamentalista, decía”.