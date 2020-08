Pueblos de Buenos Aires, todos juntos en un mismo lugar

Los lugares de encuentro, y más en estos días que corren, brindan un tiempo de paz, generan una sonrisa y despiertan un recuerdo. Todo eso y muchas otras cosas se pueden vivir a través del grupo de Facebook Pueblos de Buenos Aires, una comunidad de miles de personas donde se comparten imágenes e historias de todos los rincones de la Provincia.

El sonido de los pájaros y el de un ladrido, que se pierde a lo lejos, se entremezclan con el silencio y el ruido de los árboles. “Yo vivo solo, tiempo tengo de sobra. A la mañana me encargo de atender a los animales y la tarde me queda libre para escribir y leer, que es lo que me gusta”, le cuenta a diario Hoy Hugo Portel, fundador de la página que se inició en 2012 y que cada día aumenta con cientos de seguidores. En la actualidad tiene 336.000 adherentes.

El creador, de 63 años, vive en Isidro Casanova y jamás pensó que iba a llegar a tener esta repercusión. “Yo soy aficionado a la fotografía, desde que tengo 13 años me gustaba mucho ir a los pueblitos y conocí muchos. Solía escaparme con el auto hacia algún lugar y sacaba fotos, hice un gran banco de datos de paisajes de diferentes pueblos y mi intención era hacer un libro con imágenes, más imágenes que palabras escritas”,

detalló.

La idea del libro se diluyó, la persona que había contactado nunca respondió, entonces Hugo decidió crear un grupo en la red social. “Así fue que comencé, con invitación a unos amigos míos. Siempre publicaba yo”, dijo. Una de las reglas que puso desde el principio es que no se acepta publicidad y no hay espacio para discusiones políticas. Lo bueno es que quienes participan saben de estas premisas y todos las respetan. “El 99,9% entendió perfectamente el objetivo”, afirmó.

“La idea del grupo es muy simple: mostrar la Provincia de Buenos Aires, los pueblos del interior, en algunos casos muchos que ya son ciudades. Imágenes, anécdotas e historias de estos pueblos”, aclaró.

Grupos

Almacenes, plazas, bares, playas, lagos, campos, vías abandonadas y otras que aún sienten el pasar del tren son algunas de las imágenes que se pueden apreciar. Y lo más importante, las anécdotas, los recuerdos de los lugares, la forma de interactuar de quienes participan. Un retrato dispara cientos de comentarios, como de quien lo conoce, el que estuvo, o el que sabe la historia.

Otras de las imágenes que más se comparten son las de amaneceres y atardeceres, con el sol escondido detrás de los campos. Tampoco faltan los mates y las parrillas junto con algún aperitivo.

“Tratamos de mostrar todo lo lindo que tienen los pueblos de Buenos Aires. Mostramos lo bonito que son los pueblos, para que la gente que puede trate de ir y haga turismo rural. Tenemos mucha belleza, no es necesario irse a otros países”, afirmó Portel.

Al ser consultado sobre sitios que desconocía, Hugo dijo que “hay pueblitos que no sabía que existían, es impresionante, lugares bellísimos, con gente atenta, amable”.

Para concluir, comentó un deseo, sin antes saludar a todos los visitantes de la página que viven en la ciudad de La Plata y sus alrededores, que según le indican las estadísticas, están entre los primeros.

“Siempre tuve el sueño de un tren rural que recorra esos pueblos, aunque sea una línea y que haga paradas en determinadas estaciones, en todos los pueblitos, llevando gente a pasear, a degustar las comidas y a ver la amabilidad de las personas”. concluyó.