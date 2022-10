Quejas al municipio por un criadero de chanchos que contamina el ambiente

Una extraña situación en un predio de 48 y 248 que está provocando olores nauseabundos por lo que los vecinos de la zona comenzaron a preocuparse debido a la posibilidad de focos infecciosos y enfermedades entre los habitantes de la zona.

Según revelaron en el lugar, se trata de un criadero de porcinos que no estaría habilitado para desarrollar dicha actividad, ya que el dueño cuando se le pidió la documentación no quiso presentarla.

La preocupación de quienes viven allí radica en que estos desechos pueden causar que las napas de agua se contaminen, si no es que ya lo están como comentó uno de los frentistas, y en el aire también ya que el olor es insoportable.

Por este motivo se realizaron varias denuncias administrativas y judiciales pero no han recibido ninguna solución al respecto. Los vecinos vienen reclamando al municipio que accione ante esta situación, antes de que se enfermen.

“Estamos observando que están ampliando lo que es la chanchería sin habilitación, con olores nauseabundos actualmente y también hay filtraciones de los residuos de las piletas que se hicieron de manera desprolija en lo que es al lado de la calle municipal. Esto genera un daño totalmente perjudicial para la salud de las personas y de todo lo que rodea el medio ambiente”, comentó Adrián Gómez

Además, los propietarios de las viviendas antes de comprar los terrenos para construir les dijeron que el criadero se iba a ir del lugar que no se preocuparan, pero no fue así no solo continuó produciendo, sino que también se está por instalar dos nuevas piletas. Esto provocó indignación e intranquilidad por los problemas que puede traer en su salud y a de todos los ciudadanos.