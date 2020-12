Quejas por enorme bache a metros de la estación de Ringuelet

Caminar por las calles de Ringuelet, en especial, en las inmediaciones de la estación, resulta una verdadera aventura para los más jóvenes y, para los más grandes, es un gran peligro.



Esta zona de La Plata fue una de las más castigadas en la trágica inundación de abril de 2013. Como si eso fuera poco, hace años los vecinos vienen reclamando la reparación de un e­norme bache que está justo en la esquina de 7 y 509, en la bajada de cruce peatonal, que también co­necta con la estación de Ringuelet y la continuidad de calle 7.



Se trata de un pozo tan grande que en él pueden caerse hasta dos personas juntas, y en su fondo puede verse unos caños que son la continuidad de los desagües y las conexiones que están en esta zona de la ciudad.



Por el lugar en donde se encuentra, obliga a muchos vehículos a doblar de forma muy inclinada para evitar accidentes, muchas veces terminando con parte de las ruedas en las veredas de los frentistas. Y ni hablar de las bicicletas o las motos, cuyos conductores recibirían serias lesiones en el caso de llevárselo por delante.



Cintia Rolle vive justo en esta esquina. En diálogo con diario Hoy, reveló que “hace como cuatro años que está el pozo”. Y agregó: “Yo hice reclamos por Facebook, no hubo respuesta, no hicieron caso. Antes había una señal pero se la llevaron puesta, la acomodaban pero no, se caía”, comentó la vecina.

El pozo está sobre el pavimento de la calle, por lo que resulta indispensable que se arregle para evitar que haya accidentes viales y para que las personas puedan transitar con tranquilidad por esta zona.



“Es lindo vivir acá en esta es­quina, pero tiene sus contras, porque es una zona media peligrosa. Hace años que vivo acá, me gustaría que arreglaran un poco más a la vista. El pozo es un problema, y además está la plaza, que no la cuidan”, concluyó.