Rechazan certificados municipales en España

Un vecino platense de 73 años, que actualmente se encuentra en Málaga, se llevó una gran sorpresa al querer conducir un vehículo en la mencionada ciudad española.

Antes de viajar, en marzo de este año, Héctor Staroselsky tramitó en la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano, dependiente de la Municipalidad de La Plata, el certificado de legalidad de su licencia de conducir.

Después de cansadoras diligencias y de abonar la Apostilla Convenio de La Haya y el arancel pertinente, la Dirección de Ad­minis­tración y Licencias de Conducir le extendió el papel solicitado. “Se deja constancia que no se pueden informar las licencias anteriores al año 2011, atento a no poder acceder al momento de la solicitud a una parte de los archivos del sistema por una falla técnica, y no poseer registros que permitan la búsqueda manual de los mismos”, consignó el documento.

Al llegar a España, y querer ma­nejar, Héctor se encontró con que había abonado un certificado de legalidad de su licencia de conducir que no le servía en Málaga. “Una vez más me sentí estafado por la incompetente burocracia que maneja la ciudad en esta desastrosa gestión”, dijo el vecino en comunicación con diario Hoy.

Para poder conducir, ahora, Héctor deberá recorrer los casi 245 kilómetros que lo separan del Consulado Argentino de Cádiz, abonar treinta euros y esperar a que los responsables de Tráfico de Málaga acepten el pedido del cónsul.