Reclamos por falta de poda de árboles

Vecinos de la ciudad, más precisamente de la zona de Plaza Irigoyen, se encuentran esperando respuestas por parte del municipio desde hace ya varios meses. Los frentistas se pronunciaron en reiteradas oportunidades por la poda de ciertos árboles que se entrecruzan con cables eléctricos, generando un gran peligro y posibles problemas. Gustavo, uno de los vecinos que reside en el barrio, le explicó a diario Hoy sobre la situación: “El 27 de mayo se pidió la poda de un árbol ubicado en 58 e/ 16 y 17. Tras no ver ninguna acción en el barrio, hicimos un nuevo reclamo el 22 de junio y la situación no se modificó. Al ser la época de poda entre los meses de mayo y agosto no se llegó resolver este inconveniente y la situación sigue igual”. Ante este escenario, los vecinos, tras un último pedido realizado el 20 de octubre, deberán esperar y contentarse solamente con un despeje de ramas.