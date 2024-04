Se amplía la vacunación antigripal

La Campaña de Vacunación Antigripal continúa desarrollándose a buen ritmo en la provincia de Buenos Aires. La segunda etapa ya fue habilitada, y es por esto, que ahora ya se pueden acercar a vacunarse a los distintos centros habilitados en la región niños de entre seis meses y dos años, personas puérperas hasta 10 días posteriores al parto en caso de no haberla recibido durante el embarazo, y personas entre dos y 64 años con factores de riesgo. En lo que refiere a la vacuna, la misma es gratuita y no requiere de una orden médica. Además, es posible aplicársela en conjunto con otras vacunas como puede ser la de la Covid-19. Previo a este llamado, el primer grupo habilitado fue el de personal de salud, personas mayores de 65 años y embarazadas, los cuáles pueden ir a vacunarse en caso de todavía no haberse acercado.

“La gripe o influenza es una enfermedad viral respiratoria que se presenta habitualmente en los meses más fríos del año, y la mayoría de las personas afectadas se recuperan sin necesidad de recibir tratamiento médico. Sin embargo, los niños y niñas pequeños, adultos mayores, embarazadas o en período de puerperio, así como personas con factores de riesgo, pueden presentar complicaciones graves de la enfermedad. Mediante esta campaña de vacunación se busca lograr coberturas mayores o iguales al 95% en cada grupo de la población en riesgo”, dieron cuenta los especialistas. De esta forma, el objetivo de esta campaña es reducir las complicaciones, hospitalizaciones, muertes y secuelas ocasionadas por la infección del virus.