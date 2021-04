Soberana 2 se encamina a ser la primera vacuna latinoamericana contra el coronavirus

El avance científico de Cuba en el desarrollo de vacunas no se detiene. Actualmente tiene cinco proyectos de inoculaciones: dos fueron diseñadas por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, que son la Abdala y la Mambisa, mientras que otras tres fueron trabajadas por el Instituto Finlay de Vacunas, la Soberana 1, Soberana 2 y Soberana 1-A.



“Cuba empezó el desarrollo de la vacuna apenas se empezó a expandir la pandemia. Después del bloqueo histórico de Estados Unidos sobre la isla, han desarrollado la biotecnología y una farmacéutica de producción nacional muy importante, muy reconocida. A partir de ese conocimiento que desarrollan hace más de 40 años pusieron a sus investigadores a trabajar para la producción de una vacuna”, le expresó a diario Hoy Mario Lozano, doctor en Bioquímica y experto en Virología.



De todos los prototipos que desarrollaron el que mejor funcionó fue Soberana 2. Contiene una porción de una de las proteínas del coronavirus, en particular la que se llama espiga, que está en la cubierta externa.



“Es la que le da la característica visual exterior al coronavirus, que es la forma de corona en los cortes. Es la proteína que más ve nuestro sistema inmune para neutralizar al virus. Esa proteína, en la vacuna Soberana 2, está unida formando una molécula híbrida con otra proteína que proviene del toxoide tetánico, que se utiliza para vacunar contra el tétano en general”, explicó Lozano, quien además es investigador del Conicet y exrector de la Universidad Nacional de Quilmes.



En la misma línea, agregó: “Este toxoide que es previamente desarrollado como vacuna en Cuba estabiliza mucho más al fragmento de la proteína de la cubierta exterior del coronavirus, que usan para inmunizar. Y eso lo han mostrado en un ensayo en comparación con otra de sus vacunas, la soberana 1, que no tiene el toxoide tetánico y solo tiene la proteína del coronavirus. Y lo que han mostrado es que Soberana 2, que es conjugada, es más estable, produce mayor cantidad de anticuerpos y en forma más prolongada en el tiempo”, detalló.



Cabe remarcar que la vacuna ya está siendo administrada al personal de salud. “Entiendo que el ensayo de fase clínica tres finalizará de acá a un mes, dos meses. Habrá que esperar hasta ese momento para saber si esas vacunas llegan a Argentina, que es probable”, concluyó el profesional. Pronosticó que en cuatro o cinco semanas los médicos y científicos cubanos tendrán un informe preliminar sobre la eficacia y la seguridad de la misma.