Subastará una camiseta firmada por Maradona para el Hospital de Niños

Batman Solidario afronta un nuevo desafío en su misión de ayudar al Hospital de Niños. En esta oportunidad subastará una camiseta de la Selección Argentina de fútbol que lleva la firma de Diego Maradona.



“Tenerlo enfrente fue un momento que nunca voy a olvidar, de no haber sido por Batman no lo hubiese podido vivir, por eso también le estoy agradecido al personaje. Esto fue al poco tiempo que él asumió como técnico en Gimnasia, recibí una llamada de las autoridades del club diciendo que estaba Diego para firmar.

Entonces compramos una réplica de la camiseta que usó en el 86 y nos firmó cuando supo el motivo por el que hacemos todo esto”, relató Batman a diario Hoy.



La subasta se realizará el sábado 17 de abril, y la inscripción, a través de las redes sociales de Batman, estará abierta hasta el miércoles 14 de ese mes, para todos aquellos que quieran acceder a la camiseta autografiada y, de paso, colaborar con el crecimiento y la transformación del Hospital de Niños.



“Lo que se compre va a depender de lo que se pueda juntar, sabemos que es un premio más que importante, no queremos hacernos ilusión de un monto, pero la base es de 100.000 pesos. La camiseta fue sorteada en una rifa para que no solo puedan tenerla las personas que pueden competir en una subasta, sino que la gente humilde pueda tener la chance; se sorteó por la lotería y no hubo ningún ganador, entonces decidimos subastarla”, marcó el héroe.



“Cuando fuimos a firmar la camiseta no queríamos acercarnos mucho, estábamos muy nerviosos por lo que representa para nosotros, entonces la gente del club le dijo quiénes éramos y me relajó cuando se dio vuelta y nos recibió con una sonrisa. Me fui con los ojos llorosos porque soy muy futbolero y él representa mucho para nosotros por lo que hizo con la pelota”, concluyó Batman.