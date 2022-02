Superman, el superhéroe venido de otro planeta

Apareció en 1938 –en una edición de Action Comics– con las características que mantendría en el futuro: vuela, no lo afectan las balas ni las armas letales comunes y es capaz de cargar sobre sus hombros todo el peso del Empire State Building. Vive en una ciudad llamada Metrópolis, y su misión es proteger al ciudadano medio de los ataques a su estabilidad doméstica y civil.

Umberto Eco se pregunta, en Apocalípticos e integrados, por qué, si Superman está dotado de poderes tan absolutos, no libera a los pueblos que padecen tiranías, o ganó en su momento la guerra de Vietnam para los Estados Unidos: “Para sorpresa del lector, vemos que Superman hace derroches de energía en la organización de espectáculos benéficos para un grupo reducido de huérfanos e indigentes, o se ocupa de castigar duramente a insignificantes delincuentes cuyo peor delito consiste en robar un coche-correo o un banco; mientras aparenta una total ignorancia de lo que sucede más allá del pequeño mundo que lo rodea”.

El personaje fue creado por el escritor estadounidense Jerry Siegel y el artista canadiense Joe Shuster. Superman nació en el planeta Krypton y recibió el nombre de Kal-El al nacer.

Cuando era bebé, sus padres, el científico Jor-El, y su esposa Lara Lor-Van, lo enviaron a la Tierra en una pequeña nave espacial momentos antes de que Krypton fuera destruido en un cataclismo natural. Su nave aterrizó en el campo estadounidense, cerca de la ciudad de Smallville. Fue encontrado y adoptado por los agricultores Jonathan y Martha Kent, quienes lo llamaron Clark Kent.

Clark traía genéticamente habilidades sobrehumanas, pero quien lo veía en su faceta corriente creía estar ante un tímido periodista del diario Daily Planet de Metrópolis, donde trabaja junto a la reportera Lois Lane, de la que estaba irreparablemente enamorado.

En una decisión ética crucial decidió utilizar sus facultades extraordinarias para luchar contra el mal. Para deslindar claramente sus personalidades, cuando ejercía tareas de justiciero, se ponía un muy ceñido traje azul de cuerpo entero, una suerte de maya o slip puesto sobre el traje, una capa, botas, y un emblema en el pecho. Con los años se ganó el apelativo de “El Hombre de Acero”.

En 1940, Superman hizo su primera aparición fuera de los libros de cómics en una serie para radio llamada The Adventures of Superman, que se transmitió ininterrumpidamente durante diez años. Hoy nos cuesta concebir las aventuras contadas por radio, cuando parte sustancial de su atracción está en el poderoso despliegue visual con que lo recordamos, pero esa es una muestra categórica de la fuerte inserción que tuvo la radio en la cotidianidad de la gente hasta mediados del siglo veinte.

Desde principios de la década de 1940 se proyectaban cortometrajes animados de Superman en las salas de cine. Posteriormente, en 1948, hizo su aparición la serie de acción homónima, que se convertiría en el proyecto más rentable de su naturaleza en la historia de la cinematografía.

Sus aventuras cinematográficas

La primera película de Superman, Superman and the mole men, se estrenó en 1951. En 2013 se reanudó la aventura cinematográfica de Superman con El hombre de acero. En 2016 a Zack Snyder –quien había debutado como director 38 años antes con El amanecer de los muertos-, le pareció atractivo –y sumamente rentable-, junta a Superman con otro superhéroe, así nació Batman vs Superman: el origen de la justicia. El mismo director, al año siguiente, doblaría la apuesta, y armaría un verdadero dream team de superhéroes para que protagonicen Liga de la Justicia, cuya taquilla dejó una ganancia neta de veinticinco millones de dólares.

En diciembre del año pasado se subastó por US$ 2.6 millones un ejemplar del primer cómic de Superman publicado en 1939 y que costaba, por entonces, diez centavos. El comprador decidió permanecer anónimo, y guardó su adquisición en una caja fuerte con temperatura controlada.